Búsqueda del tesoro

Todo el mundo necesita un pasatiempo: cuando no están saltando, corriendo o persiguiendo, a los airedale terriers les encanta coleccionar tesoros. Eso sí, su idea de "tesoro" puede no coincidir con la tuya; no te sorprendas si encuentras calcetines, juguetes u otras curiosidades entre sus cosas. También disfrutan cavando, así que, si dejas que tu airedale terrier se aburra, podrías encontrarte esos bulbos recién plantados "reubicados". Te lo advertimos.