El audaz y valiente Akita americano es una raza impresionante cuya individualidad y confianza son dignas de admirar. Estos poderosos perros son guardianes naturales que protegen ferozmente a su familia, y rara vez retroceden ante un desafío. Pero, a pesar de su comportamiento algo intimidante en público, el Akita americano tiene un lado completamente diferente que está reservado únicamente a sus seres queridos. Juguetón y cariñoso en su «vida privada», no hay nada que un Akita americano desee más que estar junto a su familia, esté donde esté.

A pesar de ser un perro de una sola familia, el Akita americano es muy sociable en su entorno familiar y se siente más feliz cuando se le incluye en las actividades diarias. Aunque no tiene propensión a ladrar, el Akita americano vocaliza bastante y produce una impresionante gama de gruñidos, murmullos, gemidos, etc. Otro rasgo único del Akita americano es que le gusta tomar y llevar diversos objetos en la boca, desde juguetes hasta zapatos, o incluso tu mano. Esto último no es un comportamiento agresivo, sino más bien una forma de decirle a su dueño: «¡Vamos a dar un paseo!», o «¡Ven a ver esto!».

A pesar del afecto y la lealtad que el Akita americano profesa a su familia, esta raza puede ser terca y decidida, tanto dentro como fuera del hogar. Por este motivo, los dueños seguros de sí mismos y experimentados, capaces de establecer su posición de alfa, serán los que obtengan mejores resultados. Sin embargo, cualquiera que esté dispuesto a dedicar el tiempo necesario a entrenar y socializar adecuadamente a un Akita americano será recompensado con una relación dedicada y afectuosa entre dueño y mascota.