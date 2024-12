Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Los basenjis, que en el pasado eran muy apreciados por los faraones y las tribus africanas por sus habilidades de caza, son lebreles pequeños, elegantes y de hueso fino. También se les conoce como "perros paria" o perros que provienen de una línea de tamaño mediano no domesticados que viven cerca de los humanos y se utilizan principalmente como perros guardianes. Los basenjis son famosos por su aguda vista, evolucionado sentido del olfato... y silencio. De hecho, el basenji es conocido por no ladrar, un rasgo que sin duda le resultaría útil para buscar presas entre las hierbas altas. Sin embargo, aunque los basenjis rara vez ladren, tienen un repertorio vocal que incluye un notable yodel, que interpretan a menudo cuando están contentos. Ya tienes competencia, Suiza.

Pero esta singular habilidad vocal no es el único rasgo impresionante de los basenjis. También tienen tendencia a lamer su pelaje corto y lustroso hasta dejarlo impecable, una predilección por el aseo personal que les ha valido una comparación frecuente con los gatos. Y el parecido no acaba ahí. Si bien los basenjis son cariñosos y, a menudo, bastante protectores con sus familias humanas, pueden ser cautelosos, si no distantes, con los extraños. Además, los basenjis pueden ser testarudos. Comprender lo que se le pide es bastante fácil para un basenji, pero hacerlo realmente depende de si le encuentra sentido o no.

Brillantes, curiosos y rebosantes de energía, a los basenjis les va mejor cuando estas cualidades se canalizan a través del ejercicio frecuente y las actividades estimulantes, como deportes caninos y competiciones de obediencia. Para los amantes de las largas sesiones de juego en el jardín y de los paseos con correa, el basenji puede ser un compañero gratificante.