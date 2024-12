Todo lo que necesitas saber sobre la raza



El pastor belga Groenendael es todo un perro: muy inteligente, con una actitud concentrada, pero agradable. Se trata de una raza con una larga tradición de pastoreo que prospera en este papel. Este instinto natural hace que correr no solo sea divertido para el Groenendael, sino una necesidad.

El pastor belga Groenendael ha reivindicado su papel como extraordinario perro guardián, rebosante de una energía que conviene desfogar con carreras diarias o con verdadero trabajo en una granja o un rancho. Desde luego, no podrías vivir en un apartamento, los espacios pequeños le volverían loco. Una vivienda suburbana puede funcionar, pero asegúrate de que cualquier espacio exterior para esta raza esté bien vallado. El pastor belga Groenendael posiblemente no sea una raza para dueños de perros primerizos; no es que sean complejos de manejar, pero sí un poco difíciles.

Su otro activo sobresaliente es un pelaje súper brillante que es exclusivamente negro, con algunas manchas blancas ocasionales en su pecho, patas, barbilla y hocico. Ten cuidado: su hermoso pelaje se caerá dos veces al año. Asegúrate de tener a mano un buen cepillo de aseo.

Al pastor belga Groenendael no le entusiasma en absoluto pasar mucho tiempo a solas y posee una devoción inquebrantable por sus propietarios. Esta majestuosa raza se desvive por complacer a las personas.