2. ¿Qué hay en un nombre?

A pesar de que se llaman Boston Terriers, técnicamente no son terriers en absoluto. Si echas un vistazo a los sitios web del Kennel Club británico o americano, verás que no están en el grupo de los 'Terriers', sino en la categoría de 'Utilitarios' o 'No deportivos'. La razón es porque la historia de la raza Boston Terrier es muy diversa.