Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Tal vez fueron años vigilando los palacios de los emperadores chinos y pasando el rato con la nobleza los que convirtieron a los Chow Chow en la raza noble que son, pero el mundo es mejor por ello. Su mirada digna emana de un rostro envuelto por una espesa melena de pelo que suele ser dorado, pero también rojo, negro, azul (!), castaño o blanco crema. Con apariencia de león, están rematados por extremidades robustas, patas sustanciales y un cuerpo robusto pero fuerte.

El perro Chow Chow no es en absoluto tímido ni agresivo. Llámalos el tipo fuerte y silencioso. Puede que luzcan un poco fruncidos, pero su comportamiento general es bastante sereno. El Chow Chow se crió durante siglos para ser increíblemente leal, solo uno de sus muchos atributos ganadores.

Otra de las grandes cualidades del Chow Chow es su naturaleza limpia. Prácticamente no huelen y son muy meticulosos con su entorno y su conducta.

El perro Chow Chow también se adapta a la vida de la ciudad sin perder el ritmo, no es que no puedas adaptarse también a espacios más grandes y rurales, pero dada su naturaleza particular, es preferible estar en un lugar más discreto. Cuando los recién llegados entran en su dominio, el Chow Chow suele ser bastante cauteloso, pero con una socialización temprana, tu perro puede convertirse en un canino social normal.