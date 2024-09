Todo lo que necesitas saber sobre la raza



Los Gran danés son simplemente enormes: un personaje de carácter dulce, amistoso y afectuoso que viene en un paquete enorme.

Han mantenido la estatura y la fuerza necesarias para su misión original, cazar jabalíes, pero a lo largo de los siglos se les ha quitado la agresividad, para dar paso a la tranquilidad. Los Gran danés son perros hermosos, con un comportamiento majestuoso, expresión alerta y pelaje denso y brillante, en una de las tres evocadoras combinaciones de colores: leonado y atigrado, negro y arlequín o azul.

Una vez entrenados, y esto debería ser relativamente sencillo, los Gran danés se llevan bien con los niños y pueden ser adorables mascotas familiares, con la salvedad de que requieren un nivel de compromiso que está un poco por encima del que requiere un perro más pequeño. Si sientes presión por el espacio o eres coleccionista de valiosos adornos de porcelana, un golpe con la sólida cola del Gran danés a la altura de la mesa puede tener consecuencias devastadoras, por lo que es posible que desees reconsiderar.

Los Gran danés requieren una buena cantidad de ejercicio, aunque a pesar de su tamaño no son la raza más enérgica que existe. Una vez que alcanzan su tamaño definitivo, disfrutan de una variedad de ejercicios: caminatas, carreras y la oportunidad de jugar en un espacio cerrado (afortunadamente, no pueden saltar, por lo que no tendrás que agrandar la cerca). Una cosa a tener en cuenta es que debido a su enorme tamaño, el promedio de vida de los Gran danés es corto.

En el día a día, el único inconveniente real de tener un Gran danés como mascota es la baba. Los Gran danés babean bastante. Pero estos personajes afables y grandiosos compensan con creces el placer que brindan a sus compañeros humanos.