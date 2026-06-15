Shar-pei
Los shar-peis son tranquilos, independientes, leales y afectuosos con la familia.
Acerca del shar-pei
Poseen arrugas en la cabeza y pliegues de piel en el cuerpo, orejas pequeñas y un hocico que recuerda a un hipopótamo. Esta es una raza que provoca intriga.
Si bien poseen una lealtad acérrima con sus dueños, los shar-peis pueden ser bastante retraídos con extraños, y tienen un instinto natural para proteger el hogar y la familia.
Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)
Rasgos específicos de la raza
Categoría de tamaño: Mediano
Esperanza de vida promedio: 9–11 años
Animado / Tranquilo / Independiente / Leal / Amoroso
Esperanza de vida promedio: 9–11 años
Animado / Tranquilo / Independiente / Leal / Amoroso
Información clave
Requiere aseo moderado
Necesita entrenamiento moderado
Es un gran perro guardián
Necesita entrenamiento moderado
Es un gran perro guardián
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