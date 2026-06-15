Poseen arrugas en la cabeza y pliegues de piel en el cuerpo, orejas pequeñas y un hocico que recuerda a un hipopótamo. Esta es una raza que provoca intriga.

Si bien poseen una lealtad acérrima con sus dueños, los shar-peis pueden ser bastante retraídos con extraños, y tienen un instinto natural para proteger el hogar y la familia.

Fuente: hechos y características clave obtenidos de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)