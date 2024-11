Las molestias digestivas no son divertidas para nadie, incluido su compañero canino. Una dieta que contenga nutrientes de alta calidad no sólo contribuye al bienestar intestinal de su perro, sino también a su bienestar general. ROYAL CANIN® Digestive Care Lata es adecuado para perros de todos los tamaños. Probado en las perreras de Royal Canin, ROYAL CANIN® Digestive Care Lata contiene proteínas de alta digestibilidad, así como una mezcla de prebióticos y fibras para una flora intestinal equilibrada, lo que en última instancia ayuda a promover una calidad óptima de las heces. Royal Canin se toma las proteínas muy en serio, por eso sólo utilizamos proteínas de la más alta calidad, adaptadas a las necesidades exactas de su perro. ROYAL CANIN® Digestive Care Lata contiene proteínas digestibles conocidas como L.I.Ps, así como una gama de prebióticos para una flora intestinal sana. Además, ROYAL CANIN® Digestive Care Lata incluye un equilibrio preciso de fibras solubles e insolubles para ayudar a limitar la fermentación y favorecer un tránsito intestinal sano. Además de este delicioso paté, nuestro programa nutricional Digestive Care también está disponible en forma de croquetas crujientes. Ambos son nutricionalmente completos y se complementan a la perfección. ¿Por qué no prueba el paté como delicioso aderezo de las croquetas? Cambie a su perro a ROYAL CANIN® Digestive Care y compruebe los beneficios de los nutrientes de alta calidad calibrados para un confort intestinal óptimo y una mejor absorción.