Perro Mediano Esterilizado

DETALLES DEL PRODUCTO

Con la esterilización, el metabolismo de tu perro se ralentiza y es posible que prefiera relajarse en el sofá en lugar de llevar un estilo de visa más activo; sin embargo, eso no significa que su apetito disminuya. Sterilised Medium de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros adultos esterilizados de entre 11 y 25 kg. Esta receta increíblemente sabrosa es capaz de satisfacer el apetito de tu perro, gracias a un contenido de nutrientes de alta calidad, específicamente seleccionados para mantenerlo esbelto y activo. El contenido moderado de grasa de Sterilised Medium de ROYAL CANIN® ayuda a tu perro a evitar las complicaciones asociadas con un aumento excesivo de peso. Formulado con un contenido más bajo de grasa, este alimento ayuda a tu perro a controlar su peso. La combinación óptima de fibra de Sterilised Medium de ROYAL CANIN® hace que tu perro se sienta saciado y garantiza un tránsito regular y saludable, para que tenga mejores digestiones. Además, el elevado contenido en proteínas de Sterilised Medium de ROYAL CANIN® favorece el mantenimiento de la masa muscular mientras reduce la grasa y las calorías. Pero no solo lo decimos nosotros, ya que ha sido científicamente testado que Sterilised Medium de ROYAL CANIN® contiene un 10 % menos calorías que un alimento habitual para perros adultos. Esto significa que el éxito de Sterilised Medium de ROYAL CANIN® está demostrado. Nuestro programa nutricional Sterilised está disponible en dos formatos: en crujientes croquetas y en un delicioso paté en sobres. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco?

Leer más