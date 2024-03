Mini Dental Care

DETALLES DEL PRODUCTO

Tu compañero canino solo tiene unos dientes, por eso es indispensable que mantenga su salud dental durante toda su vida. Cuando come, su boca se llena de bacterias. Una mala higiene puede generar la formación de placa dental, lo que acaba provocando la formación de sarro: un riesgo para la salud de tu perro. Dental Care Mini de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros de hasta 10 kg de peso que padecen sensibilidad dental Esta receta increíblemente sabrosa cuenta con croquetas de una avanzada textura, diseñada para limpiar la superficie de los dientes de tu perro y ayudar a detener la formación de placa dental y sarro. La textura de la croqueta envuelve todos los dientes cuando tu perro mastica el alimento, lo que significa que cada bocado ayuda a limpiar su superficie y actúa como un cepillo de dientes. Además, la nutritiva croqueta Dental Care Mini de ROYAL CANIN® ha sido mejorada con quelantes de calcio que se unen al calcio de la boca de tu perro, lo que ayuda a evitar la formación de sarro. Nuestro programa nutricional Digestive Care está disponible en dos formatos: una crujiente croqueta y un delicioso paté en sobres. Ambos son nutritivos, completos y se complementan entre ellos a la perfección. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco? Pero no solo lo decimos nosotros, la capacidad de Dental Care Mini de ROYAL CANIN® para reducir la formación de sarro hasta en un 69 % ha sido científicamente testada y probada. Esto significa que el éxito de Dental Care Mini de ROYAL CANIN® está demostrado.

