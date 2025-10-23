Hypoallergenic + Satiety
Alimento seco para perros
Alimento dietético completo para perros adultos.
Tamaños disponibles
3.5 kgkg 3.5
DISPONIBILIDAD
Este producto es un fórmula veterinaria exclusiva. Consulta a tu veterinario para comprobar si se trata del producto adecuado para tu mascota.
DETALLES DEL PRODUCTO
ROYAL CANIN® Hypoallergenic + Satiety está específicamente formulado para reducir las intolerancias a ingredientes y nutrientes y ayudar a reducir el exceso de peso corporal en perros. Esta fórmula contiene proteínas hidrolizadas altamente digestibles con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento sea hipoalergénico. Gracias a una combinación de nutrientes de apoyo, esta fórmula también ayuda a reforzar la función protectora natural de la piel de tu perro. Esta fórmula favorece la pérdida de peso segura y ayuda a evitar la recuperación del peso perdido. En las pruebas realizadas, el 97 %* de los perros participantes perdieron peso en solo 3 meses utilizando este enfoque nutricional. Esta fórmula contiene fibras seleccionadas para ayudar a mantener a los perros saciados entre comidas. En las pruebas realizadas, se demostró que este enfoque nutricional ayudaba a controlar la mendicidad en el 83 %* de los perros participantes durante el periodo de pérdida de peso. Como parte de la gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, es importante que este producto solo se administre a su perro cuando lo recomiende un profesional veterinario. Asegúrate de seguir la guía de alimentación que figura en el envase para garantizar las raciones correctas.*Flanagan J, Bissot T, Hours MA, Moreno B, Feugier A, German AJ. Éxito de un plan de pérdida de peso para perros con sobrepeso: resultados de un estudio internacional sobre la pérdida de peso. PLoS One. 8 de septiembre de 2017; 12(9):e0184199. Producto exclusivo para Clinical Alliance.
BENEFICIOS
Proteína hidrolizada
Proteína hidrolizada de bajo peso molecular para garantizar que el alimento sea hipoalergénico.
Barrera protectora de la piel
Formulado para reforzar la barrera protectora natural de la piel y lograr una salud cutánea óptima.
Control eficaz del peso
Proporciona una pérdida de peso segura y ayuda a evitar la recuperación del peso perdido. El 97 % de los perros perdieron peso en 3 meses utilizando este enfoque nutricional.
Control de demanda
El alto contenido en fibras seleccionadas ayuda a mantener a los perros saciados entre comidas. Se ha demostrado que este enfoque nutricional ayuda a controlar la demanda en el 83 % de los perros durante la pérdida de peso.
FORMULA FEATURES TEXT
Cada fórmula ROYAL CANIN® está específicamente diseñada y aprobada por expertos científicos en nutrición felina y canina. Las características específicas de esta fórmula son: A. Mezcla específica de fibras. B. Rica en nutrientes esenciales para garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales durante la pérdida de peso. C. Proteínas altamente hidrolizadas y una única fuente de carbohidratos.
Sensibilidades
A. El exceso de peso aumenta el riesgo de que los perros padezcan problemas de salud relacionados con el peso. B. Tras perder peso, los perros corren un mayor riesgo de volver a ganar el exceso de peso. C. Los perros con sensibilidad alimentaria a fuentes proteicas específicas pueden presentar síntomas dermatológicos o gastrointestinales.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
|PESO IDEAL (kg)
|PÉRDIDA DE PESO
|MANTENCIÓN DESPUÉS DE LA PÉRDIDA DE PESO
|g
|taza 240 ml
|g
|taza 240 ml
|2
|38
|3/8
|41
|4/8
|4
|63
|6/8
|70
|6/8
|6
|86
|1
|94
|1
|8
|106
|1 + 2/8
|117
|1 + 3/8
|10
|126
|1 + 3/8
|138
|1 + 4/8
|15
|170
|1 + 7/8
|187
|2 + 1/8
|20
|211
|2 + 3/8
|232
|2 + 5/8
|25
|250
|2 + 7/8
|275
|3 + 1/8
|30
|286
|3 + 2/8
|315
|3 + 4/8
|35
|322
|3 + 5/8
|354
|4
|40
|355
|4
|391
|4 + 3/8
|45
|388
|4 + 3/8
|427
|4 + 6/8
|50
|420
|4 + 6/8
|462
|5 + 2/8
|55
|451
|5 + 1/8
|496
|5 + 5/8
|60
|482
|5 + 3/8
|530
|6
|70
|541
|6 + 1/8
|595
|6 + 6/8
|80
|598
|6 + 6/8
|658
|7 + 3/8