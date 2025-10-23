ROYAL CANIN® Hypoallergenic + Satiety está específicamente formulado para reducir las intolerancias a ingredientes y nutrientes y ayudar a reducir el exceso de peso corporal en perros. Esta fórmula contiene proteínas hidrolizadas altamente digestibles con un bajo peso molecular para garantizar que el alimento sea hipoalergénico. Gracias a una combinación de nutrientes de apoyo, esta fórmula también ayuda a reforzar la función protectora natural de la piel de tu perro. Esta fórmula favorece la pérdida de peso segura y ayuda a evitar la recuperación del peso perdido. En las pruebas realizadas, el 97 %* de los perros participantes perdieron peso en solo 3 meses utilizando este enfoque nutricional. Esta fórmula contiene fibras seleccionadas para ayudar a mantener a los perros saciados entre comidas. En las pruebas realizadas, se demostró que este enfoque nutricional ayudaba a controlar la mendicidad en el 83 %* de los perros participantes durante el periodo de pérdida de peso. Como parte de la gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, es importante que este producto solo se administre a su perro cuando lo recomiende un profesional veterinario. Asegúrate de seguir la guía de alimentación que figura en el envase para garantizar las raciones correctas.*Flanagan J, Bissot T, Hours MA, Moreno B, Feugier A, German AJ. Éxito de un plan de pérdida de peso para perros con sobrepeso: resultados de un estudio internacional sobre la pérdida de peso. PLoS One. 8 de septiembre de 2017; 12(9):e0184199. Producto exclusivo para Clinical Alliance.