Términos de Uso – Criadores

ROYAL CANIN COLOMBIA SAS. (“RC”), sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la Republica de Colombia, con NIT 901.079.136-1 y con oficinas en el edificio Wework Cra. 11B # 99-25 Piso 5 Bogotá Colombia , que proporciona una plataforma digital llamada "Royal Start" diseñada para criadores y accesible desde Internet en un sitio web especializado (en adelante denominado la «Plataforma»).



La Plataforma se encuentra diseñada para apoyar a los Criadores en su práctica diaria a través de servicios innovadores que se centran en:

Manejo de animales (incluyendo control de peso y monitoreo de salud/reproducción)

Gestión de tareas (ya sea administrativas, médicas o relacionadas con las actividades diarias de cría)

Comunicación con el propietario de la mascota (intercambio de información y documentos relativos a la mascota, declaración de venta, etc.)

La Plataforma es una herramienta de apoyo y asistencia para los criadores, pero de ninguna manera debe ser considerada un sustituto de la experiencia profesional individual e independiente de los criadores, ni del examen, diagnóstico y tratamiento de los animales por un médico veterinario si es necesario.

AL CREAR UNA CUENTA Y UTILIZAR LA PLATAFORMA, USTED ACEPTA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Definiciones:

Los términos que comiencen con letra mayúscula tendrán el significado indicado a continuación. A menos que se indique lo contrario, las palabras en singular incluyen el plural y las palabras en plural incluyen el singular.

Animal(es): significa gato(s) y/o perros del Criadero, que consisten en animales reproductores, camadas o animales jóvenes nacidos en el Criadero.

Administrador de Cuenta: significa un Criador en un Criadero que es responsable de administrar y otorgar acceso a la Cuenta de Criador a otros miembros del equipo del Criadero.

Criador: significa una persona física o un Criadero, que mantenga una actividad de cría de gatos y / o perros, que haya firmado previamente un acuerdo de asociación (el "Términos y Condiciones para Profesionales Royal Canin") que se encuentre vigente a la fecha con Royal Canin.

Regulación de Privacidad de Datos: significa todas las leyes y regulaciones, en cualquier país del mundo, que protejan los derechos de privacidad de las personas, en la medida en que dichas leyes y regulaciones se apliquen al procesamiento de datos personales en relación con el presente Acuerdo, incluidas, las leyes promulgadas por Colombia de conformidad con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012.

Violación de la Seguridad de Datos: significa (1) cualquier acceso no autorizado o adquisición de datos que comprometa la seguridad, confidencialidad o integridad de los datos personales, o (2) cualquier divulgación, acceso o uso no autorizado de cualquier dato personal, o (3) cualquier intrusión no autorizada en sistemas que contengan datos personales que resulte en acceso no autorizado o acceso que exceda las facultades de autorización.

Cuenta de Criador: significa la cuenta privada del Criador que permite al Usuario acceder a la Plataforma y utilizar los Servicios posteriormente a la aceptación de estos Términos de Uso.

Criadero: significa una persona jurídica registrada en la Plataforma donde uno o más Criadores y empleados ejercen una actividad de cría respecto de sus gatos y/o perros.

Propietario de Mascotas: se refiere a una persona física cliente del Criador que, dependiendo del contexto, ha comprado o tiene el compromiso de comprar un Animal, del criador.

Servicios: se refiere a las aplicaciones específicas diseñadas para apoyar la actividad de reproducción y crianza de perros y gatos de los Criadores que están disponibles en la Plataforma y que se encuentran sujetas a estos Términos de Uso, como se describe en el artículo 3 más adelante.

Condiciones de Uso: se refiere a las condiciones generales aplicables para el registro en la Plataforma y al uso de todos los Servicios prestados en la misma.

Usuario: se refiere a un Criador con derecho a utilizar la Plataforma ya sea a través de un acuerdo directo con Royal Canin, o en virtud del acceso otorgado por el Administrador de la Cuenta, bajo su estricta responsabilidad.

Contenido del Usuario: se refiere a todas las marcas comerciales, derechos de autor, logotipos, nombres comerciales, nombre de empresa, documentos, datos e información agregados por el Usuario en la Plataforma, incluidas las fotos o materiales escritos y, en particular, los comentarios, ingresados por el Usuario.

Artículo 1: Aceptación de los Términos

El registro y la navegación en la Plataforma, así como el uso de los Servicios, están sujetos a la plena aceptación de estos Términos de Uso por parte del Usuario.

Estas Condiciones de Uso forman un contrato entre Royal Canin y el Usuario.

Si el Usuario se niega a estar vinculado contractualmente por las Condiciones de Uso, el Usuario no podrá utilizar los Servicios.

Los Términos de Uso están disponibles en cualquier momento en la Plataforma.

Artículo 2: Registro en la Plataforma - Autonomía

2.1 Condiciones para el registro del Usuario

Si el mercado en cuestión no tiene ningún contrato legal / acuerdo con el criador.

(Por favor, elimine esta referencia e informe a su AGC.)

Los Usuarios con derecho a registrarse en la Plataforma deben ser Criadores que hayan firmado los Términos y Condiciones del programa para Profesionales Royal Canin que se encuentre vigente con Royal Canin.

Ni la Plataforma ni su contenido son de acceso público. Al conectarse a la Plataforma por primera vez, se le pedirá al Usuario que cree una Cuenta de Criador o inicie sesión en una cuenta preexistente con Royal Canin (en su caso). Para la creación de una nueva Cuenta de Criador, el Usuario deberá proporcionar información verdadera, correcta y completa sobre su identidad, y proporcionar su ID de Criador proporcionado por Royal Canin como parte del Acuerdo de Cría. El inicio de sesión será a través de una dirección de correo electrónico de la elección del Criador y el Usuario tendrá que crear una nueva contraseña. La información relacionada con la Cuenta de Criador es accesible a través de la pestaña "Cuenta". El Usuario podrá actualizar dicha información en cualquier momento y lo deberá realizar cuando sea necesario para el uso de los Servicios. En particular, el Usuario puede completar la información sobre su actividad con el fin de beneficiarse de un ajuste en los Servicios de acuerdo con las características específicas de su actividad (por ejemplo, modificar la especie y la configuración de la raza).

En este sentido, el Usuario se compromete a recabar de manera escrita o por medios electrónicos la aceptación o no del propietario de la Mascota, de hacer uso de la información personal proporcionada para efectos publicitarios y/o comerciales al Usuario y a su vez el poder compartirlas con Royal Canin para los efectos antes mencionados, haciendo de su conocimiento el uso de sus derechos ARCO.

El Usuario (a) garantiza la veracidad, exactitud e integridad de la información entregada a Royal Canin y será el único responsable de cualquier error, omisión y actualización; (b) se compromete a actualizar con prontitud los datos e información proporcionados cuando sea necesario; y (c) deberá, si ya no puede ejercer su actividad de reproducción y crianza de perros y gatos en las condiciones del Acuerdo de Críanza, (i) notificarlo a Royal Canin mediante correo electrónico y (ii) dejar de usar inmediatamente la Plataforma.

Cualquier persona física que se registre en nombre de un Criadero al que esté adscrita, garantiza que tiene las autorizaciones para este fin. En caso contrario, la persona física tendrá responsabilidad legal y podrá ser enjuiciado tanto por la persona jurídica de que se trate como por Royal Canin.

2.2 Acceso a la Plataforma

Tan pronto como el Usuario acepte las Condiciones de Uso, el Usuario (a) podrá acceder a la Plataforma a través de la Cuenta de Criador, utilizando un nombre de usuario y una contraseña, que son personales y permanecen bajo la custodia del Usuario; (b) debe tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad y uso correcto del nombre de Usuario y contraseña del Usuario, con el fin de evitar que sean divulgados o utilizados por terceros no autorizados; y (c) es el único responsable del uso por parte de cualquier otra persona del nombre y contraseña del Usuario, así como de cualquier operación realizada a través de la Cuenta de Criador. Cualquier conexión a la Cuenta de Criador y/o la transmisión de datos realizada utilizando la Cuenta de Criador se considerará realizada por el titular de dicha cuenta y bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario. En caso de uso fraudulento de la contraseña del Usuario y/o de iniciar sesión, el Usuario se compromete a informarlo a Royal Canin por escrito a la brevedad posible.

Si el titular de la cuenta es una persona jurídica, un Administrador de Cuenta será designado, con la capacidad de conceder acceso a la Cuenta de Criador a los Usuarios del Criadero. Se reconoce y acepta que sólo se puede otorgar acceso a la Plataforma a personas físicas que tengan una actividad de cría. Como excepción, otros miembros del equipo del Criadero pueden acceder a la Plataforma, exclusivamente en nombre y bajo la estricta supervisión y responsabilidad del Criador.

El titular de la Cuenta de Criador es totalmente responsable de cualquier uso de la Cuenta de Criador y garantiza y declara que hará que el Usuario se comprometa a hacer un uso adecuado de la Plataforma y a cumplir con estos Términos de Uso.

En cualquier momento y previa solicitud a Royal Canin, el Usuario puede eliminar su Cuenta de Criador, lo que resultará en la desactivación automática de su acceso a la Plataforma.

2.3 Independencia del Criador

Royal Canin se compromete a permitir a los Usuarios respetar las normas y reglas profesionales aplicables que regulen la actividad de crianza.

Artículo 3: Servicios ofrecidos por la Plataforma

3.1 Acceso y uso de los servicios

El Usuario es libre en todo momento de utilizar o no utilizar la totalidad o parte de los Servicios bajo su responsabilidad y de acuerdo con las normas y reglas aplicables que rigen la actividad de cría del Usuario.

En virtud de que la Plataforma es una herramienta que periódicamente se encuentra evolucionando, el Usuario reconoce y acepta que el acceso y Uso de los Servicios puede interrumpirse temporalmente por razones técnicas debido a su mantenimiento o actualizaciones. Royal Canin no será responsable de ninguna interrupción de los Servicios.

3.2 Descripción de los Servicios

La Plataforma está destinada a (i) ayudar al Usuario a gestionar la información sobre los Animales de su Criadero; (ii) crear y gestionar tareas y (iii) comunicarse con el Propietario de Mascota.

3.2.1 Gestión de la información sobre los Animales del Criadero

El Usuario puede utilizar la Plataforma para registrar un Animal recién nacido, un Animal reproductor o camadas del Criadero.

En este sentido, el Usuario puede acceder a las siguientes funcionalidades:

a) Perfil del animal

El Usuario puede conectarse a la Plataforma para crear un perfil para cada Animal del Criadero (el "Perfil"). El usuario puede crearlo para un Animal reproductor, camada, animal único, cría parte de una camada, teniendo en cuenta que una hembra reproductora debe añadirse antes de crear animales recién nacidos. Los Usuarios deben llenar información estándar sobre el Animal como la que se nombra a continuación de forma enunciativa más no limitativa, el nombre del Animal, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, estado (disponible, vendido, reservado, etc.).

El proceso para crear, modificar o eliminar el Perfil de un Animal, se describe más detalladamente en la sección de Soporte de la Plataforma https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/animals Se reconoce que el perfil de una hembra reproductora no puede ser eliminado si es la madre de uno de los cachorros o gatitos del Criadero.

El Perfil se pondrá a disposición del Usuario a través de la pestaña "Perfil" el cual recapitulará toda la información proporcionada por el Usuario sobre el Animal.

b) Documentos y fotos

El Usuario puede importar diferentes contenidos en la Plataforma a través de dos características:

"Documentos" se puede utilizar para agregar varios tipos de documentos (PDF, Word, Excel, PowerPoint, así como fotos, videos y música, siempre y cuando los archivos no sean mayores a 20 MB);

"Biografía" solo se puede utilizar para añadir y administrar fotos. El Usuario puede crear y completar la Biografía de cada Animal registrado en la Plataforma. Esto consiste en subir fotos del Animal y comentar sobre tales imágenes.

El proceso para añadir fotos o documentos al Perfil de un Animal se describe más detalladamente en la sección de Soporte de la Plataforma: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/documents

c) Seguimiento de la salud

El Usuario puede proporcionar información de salud sobre cada Animal registrado en la Plataforma (la "Información de Salud"), la cual consistirá en (i) seguimiento del peso, (ii) estado de riesgo, (iii) comentarios libres ("libro de notas"), y para Animales de cría solamente, (iv) gestión de ciclos reproductivos.

Sobre la base de la Información de Salud proporcionada, la curva de peso del Animal y la información/asesoramiento sobre el Estado de Salud del Animal serán puestos a disposición del Usuario por Royal Canin.

En particular, únicamente en el caso de perros, cada cachorro será identificado automáticamente por la Plataforma como "en riesgo" o no, sobre la base de la Información de Salud proporcionada por el Usuario. El estado de riesgo sólo se aplica en dos casos: (i) El Usuario ingresó un peso de nacimiento demasiado bajo, de acuerdo con los criterios establecidos por Royal Canin y detallado en la siguiente sección: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/weight - el cachorro será identificado como en riesgo durante un período de 48 horas; (ii) El Usuario ingresó un peso que está más del 4% por debajo del peso al nacer en las 48 horas siguientes - el cachorro será identificado como "en riesgo" durante un período de 56 días.

El Usuario podrá activar o desactivar manualmente el estado de riesgo de cada Animal, independientemente de la información/asesoramiento sobre la Condición de Salud disponible en la Plataforma.

Se especifica que la información/asesoramiento sobre la Condición de Salud del Animal es sólo con fines indicativos y permanecen exactas durante un período limitado de tiempo el cual se indicará en la Plataforma. En cualquier caso, el Usuario reconoce que la Plataforma nunca sustituirá al examen y diagnóstico de un veterinario cuando sea necesario.

El Usuario autoriza expresamente a Royal Canin a hacer uso de la Información de Salud para fines científicos, de investigación o educativos.

Los procesos para llevar a cabo el monitoreo de salud, seguimiento del peso y la gestión del ciclo reproductivo se detallan en la sección "Soporte" de la Plataforma: https://breeder.royalcanin.com/support-page

d) Declaración de venta

El Usuario deberá declarar la venta de un Animal en la Plataforma, con el fin de obtener puntos de fidelidad como parte del Programa de Fidelidad de Royal Canin, de conformidad a las condiciones previstas en el artículo 7 del presente.

En esta circunstancia, se invita al Usuario a introducir datos sobre el Propietario de la Mascota, con el fin de compartir información con él/ella, dentro de las condiciones establecidas en los Artículos 3.2.3 y 10.1 relacionados más adelante.

En este sentido, es importante recabar el consentimiento del propietario de la mascota (señalado en el artículo 2) para efecto de poder hacer uso de esos datos en la aplicación.

3.2.2 Gestión de Tareas

El usuario puede crear tareas manualmente o tareas de programación con la función "Planificar". Estas tareas pueden ser administrativas, médicas o relacionadas con las actividades diarias de cría.

Los procesos para crear tareas, asignar un plan a un animal y exportar las tareas se describen más detalladamente en la sección de Soporte de la Plataforma: https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/tasks

3.2.3 Comunicación con el Propietario de la Mascota

El Usuario puede compartir cierta información con el Propietario de la Mascota sobre su Animal a través de la Plataforma (siempre y cuando se obtenga su conocimiento de manera previa, tal y como se dispone en el artículo 2). El Usuario puede elegir qué documento desea compartir con el Propietario de la Mascota.

Para compartir la información relevante, el Usuario deberá rellenar la dirección de correo electrónico del Propietario de la Mascota en el momento de declarar la venta en la Plataforma. Después de la validación de la dirección de correo electrónico del Propietario de la Mascota, se enviará automáticamente un correo electrónico al Propietario de la Mascota a través de la Plataforma, con el consejo del Criador sobre cómo dar la bienvenida a la mascota, así como una invitación a registrarse en una interfaz dedicada de la Plataforma u otra plataforma local de Royal Canin con el fin de que el Propietario de mascotas vea cierta información sobre su futura mascota.

El Usuario podrá cancelar una invitación hasta que el Propietario de la Mascota la acepte y después de dicha aceptación si la venta del Animal ha sido cancelada.

Solo se puede enviar una invitación por animal. Sin embargo, si una invitación ha sido cancelada, el Usuario podrá enviar una nueva invitación relacionada con el mismo Animal.

Los procesos para enviar correos electrónicos a los Propietarios de Mascotas se describen más detalladamente en la sección de Soporte de la plataforma https://breeder.royalcanin.com/support-page/details/sellpet

3.3 Modificaciones de los Servicios

Los Servicios disponibles en la Plataforma pueden ser modificados o descontinuados en cualquier momento. Royal Canin puede, a su entera discreción, modificar los Servicios, eliminar o reemplazar ciertos Servicios o proporcionar nuevos Servicios. Cuando un Servicio será eliminado o reemplazado, Royal Canin hará esfuerzos para proporcionar un aviso razonable a los Usuarios de cualquier eliminación/ sustitución de la totalidad o parte de los Servicios con el fin de permitir a los Usuarios tomar las medidas necesarias para descargar su información individual en la Plataforma.

Royal Canin no será responsable de ninguna modificación o eliminación de la totalidad o parte de los Servicios.

Artículo 4: Uso adecuado de los Servicios

El Usuario utilizará los Servicios únicamente con fines profesionales, en estricto cumplimiento de las normas y reglas aplicables que rigen la actividad de los Criadores, y de acuerdo con la descripción de los Servicios.

El Usuario se compromete a utilizar los Servicios en condiciones normales y razonables y a proporcionar de forma precisa, completa y actualizada en la Plataforma el Contenido de Usuario.

Si el Usuario considera que las recomendaciones y/o datos facilitados automáticamente por la Plataforma en relación con la gestión Animal y/o las condiciones de Salud deben ser modificados (cuando dicha modificación sea posible), el Usuario realizará el ajuste bajo su exclusiva responsabilidad. Se reconoce que las recomendaciones proporcionadas por la Plataforma no pueden en ningún caso sustituir a un examen médico; por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del Usuario que los Animales se examinen tantas veces como sea necesario por un médico veterinario.

Con relación a los datos que el Usuario tiene derecho a compartir a través de la Plataforma, el intercambio de dicha información o datos es realizado por el Usuario con total independencia y bajo su exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente, el Usuario se compromete a no participar en actos o comportamientos de cualquier naturaleza (en particular, sin limitación, descarga, envío, difusión, edición, emisión, publicación) contrarios a la legislación mexicana, que infrinjan el orden público nacional, los derechos de terceros, las normas profesionales que rigen la actividad de cría o la imagen o derechos de Royal Canin.

Al utilizar la Plataforma, el Usuario se compromete (sin limitación) a no: (a) descargar, cargar, difundir o reenviar deliberadamente cualquier información, dato, incluyendo o que constituya virus informático o cualquier otro código o programa informático concebido para interrumpir, destruir, distorsionar o limitar las características de cualquier software, ordenador, servicio o herramienta de comunicación en línea; (b) descargar, cargar, difundir o reenviar deliberadamente cualquier información falsa, ilegal, inapropiada o impropia; (c) interrumpir, ralentizar, bloquear o alterar el flujo de datos normal intercambiado a través de la Plataforma y los Servicios; y (d) reproducir, copiar, vender, intercambiar, revender o utilizar para cualquier propósito comercial cualquier parte de la Plataforma o de los Servicios.

Artículo 5: Duración y Terminación

Las Condiciones de Uso entran en vigor por un período indefinido a partir de su aceptación por parte del Usuario.

Cada parte tiene el derecho de rescindir los Términos de uso por cualquier motivo (excepto en caso de terminación por infracción a la que se hace referencia a continuación) mediante notificación por escrito que incluya correo electrónico a la otra parte con treinta (30) días de anticipación.

En caso de incumplimiento por parte del Usuario de alguna de sus obligaciones en virtud de las Condiciones de Uso, Royal Canin podrá desactivar su acceso a la Plataforma, tras enviar por correo electrónico un aviso formal para remediar este incumplimiento y si el mismo no ha sido subsanado dentro de ocho (8) días después de este aviso.

En caso de rescisión por cualquiera de las partes y por cualquier motivo, o en caso de rescisión del Acuerdo de Cría, Royal Canin rescindirá el acceso del Usuario a la Plataforma al final del período de notificación. Por lo tanto, el Criador debe tomar todas las medidas razonables para descargar la información disponible en la Plataforma antes del final del período de notificación.

Royal Canin se reserva el derecho de desactivar el acceso del Usuario a la Plataforma, sin previo aviso, formalidad o indemnización alguna, si una orden judicial así lo solicita, o si se produce un evento de fuerza mayor.

Artículo 6: Condiciones Financieras

Royal Canin no cobra al Usuario tarifas por el uso de la Plataforma. Sin embargo, Royal Canin podría cobrar cargos por ciertas funcionalidades futuras al titular de la Cuenta de Criador de acuerdo con las condiciones especiales que rijan dichas funcionalidades.

Artículo 7: Programa de Fidelidad

De conformidad con el los Términos y condiciones del programa para Profesionales Royal Canin, Royal Canin ofrecerá al Usuario puntos de fidelidad, como parte del Programa de fidelidad de Royal Canin, a cambio del registro de cierta información en la Plataforma.

El Usuario recibirá, en particular, puntos por:

por el registro de Certificados de venta/adopción de cualquier Animal válido en la Plataforma del Micrositio para Profesionales Royal Canin http://www.micrositioroyalcanin.com.co/ (sujeto a la mención de un número de identificación válido: número de folio o número de microchip/tatuaje).

En el caso de los usuarios pertenecientes al Programa de 48 hrs, si el Propietario de la Mascota utiliza el cupón de descuentos, ofrecido como parte del Puppy/Kitten Kit de Royal Canin entregado por el Criador en el momento de la venta siempre que:

(i) el Criador haya completado todos los pasos del reporte de venta/adopción y del registro del Certificado de Venta/adopción correspondiente con información válida, y proporcionado al Propietario la información del programa de beneficios a nuevos propietarios de proyecto 48hrs y los datos de contacto con el personal de Royal Canin.

(ii) el Propietario de la Mascota haya activado el cupón al ponerse en contacto con el personal de Royal Canin.

(iii) el Propietario de la Mascota haya utilizado el cupón con un distribuidor que participe en la operación. (El propietario tendrá derecho a obtener varios cupones según los lineamientos del programa vigente).

Para obtener más información sobre el Programa de Fidelidad de Criadores, consulte el siguiente enlace: http://www.micrositioroyalcanin.com.co/ o comunicarse con su representante de Royal Canin.

Artículo 8: Responsabilidad

8.1 Responsabilidad de Royal Canin

Royal Canin no garantiza la accesibilidad y el correcto y permanente funcionamiento de la Plataforma y de los Servicios, lo que el Usuario reconoce y acepta. Por razones técnicas, es posible una interrupción de la Plataforma y/o de la totalidad o parte de los Servicios.

Royal Canin no incurre en ninguna responsabilidad en caso de indisponibilidad de la Plataforma y/o de la totalidad o parte de los Servicios debido a cualquier defecto técnico, problema o razón, incluyendo (pero no limitado a) congestión de tráfico en Internet, fallo de proveedores de servicios de Internet, errores humanos o eléctricos, intervención maliciosa, mal funcionamiento de software o hardware y/o fuerza mayor.

La Plataforma proporciona información y asesoramiento relacionados en particular con el estado de salud y la gestión del peso de los Animales en base a la información proporcionada por el Usuario en la Plataforma. Dicha información y asesoramiento se proporcionan como primeras recomendaciones y, en ningún caso sustituirán la experiencia, el juicio y el diagnóstico independientes y profesionales de un médico veterinario. En caso de cualquier duda de cualquier tipo sobre la salud de un animal, es responsabilidad del Criador que el Animal sea examinado por un médico veterinario. Royal Canin no será responsable si la información o el asesoramiento parecen ser inadecuados o si el estado de salud de un Animal no está en consonancia con la información y el asesoramiento proporcionados en la Plataforma.

Royal Canin no será responsable de ningún daño directo, daños indirectos o especiales (pérdida de datos, pérdida financiera, pérdida de beneficios, pérdida de oportunidad) que el Usuario y los Propietarios de Mascotas puedan sufrir como resultado de la Plataforma y/o de cualquier Servicio, por cualquier motivo, incluyendo (pero no limitado a) acceso o incapacidad para acceder a la Plataforma o Servicio, uso o incapacidad para usar la Plataforma o cualquier Servicio específico o el funcionamiento o no funcionamiento de todos o parte de los Servicios. Esto se aplica en particular a los daños que puedan derivarse de contenidos inexactos, errores, lentitud o interrupción en la transmisión, pérdida, desaparición o alteración de datos, virus informáticos, cualquiera que sea su origen, intrusiones por parte de terceros, etc.

Royal Canin no será responsable en relación con el Contenido del Usuario, que es proporcionado por el Usuario bajo su exclusiva responsabilidad, y con pleno conocimiento de los hechos.

8.2 Responsabilidad del Usuario

El Usuario es el único responsable de (a) cumplir con las normas y regulación aplicables que rigen la actividad de reproducción y crianza de perros y gatos; (b) la decisión de registrarse en la Plataforma y utilizar los Servicios; (c) la gestión y el seguimiento sanitario de los Animales de la cría y la decisión de que sean examinados físicamente y tratados por veterinarios profesionales tantas veces como sea necesario; (d) la opción de compartir cierta información o recomendaciones proporcionadas por la Plataforma como parte de los Servicios con los Propietarios de Mascotas; (e) la exactitud y fiabilidad del Contenido de Usuario cargado en la Plataforma, incluyendo, pero no limitado a, (i) datos e información relacionada con los Animales, sus características y Condiciones de Salud; (ii) datos e información relacionados con los Propietarios de Mascotas; y (iii) cuando corresponda, comentarios gratuitos y modificación de los datos automáticamente proporcionados o calculados por la Plataforma como parte de los Servicios; (f) la ejecución de sus propios contratos con los Propietarios de Mascotas; y (g) cualquier daño directo y/o indirecto sufrido por un Propietario de Mascotas o un tercero como resultado de cualquier información proporcionada por la Plataforma o los Servicios.

El Usuario (a) indemnizará, eximirá de responsabilidad y defenderá a Royal Canin contra cualquier acción, procedimiento, reclamación, queja o demanda de cualquier tipo, por parte de cualquier persona (incluidos los Propietarios de Mascotas) que surja o resulte de la actividad del Usuario o uso de la Plataforma por parte del Usuario; y (b) se compromete a asumir todos los gastos, honorarios de abogados y expertos y todos los daños y perjuicios que Royal Canin pueda ser condenado a pagar en este contexto por una decisión judicial relativa a la formación, ejecución y/o rescisión de un contrato celebrado entre el Usuario y un Propietario de Mascota, sin perjuicio de los daños y perjuicios que Royal Canin pueda reclamar al Usuario.

Artículo 9: Propiedad Intelectual

9.1 Contenido de Royal Canin

Todos los derechos de propiedad intelectual en relación con la Plataforma y su contenido (textos, imágenes, vídeos, bases de datos, sonidos, fotografías, nombres comerciales, logotipos, marcas comerciales, etc.) excluyendo el Contenido de Usuario, son y seguirán siendo propiedad de Royal Canin y/o sus afiliadas, o se encuentran sujetos a licencias y/o autorizaciones concedidas por terceros.

El Usuario solo está autorizado a utilizar la Plataforma y su contenido de acuerdo con las Condiciones de Uso. A excepción de los contenidos específicamente destinados a ser compartidos con los Propietarios de Mascotas, el Usuario no podrá reproducir, poner a disposición del público, realizar, publicar o modificar ninguna parte de la Plataforma y su contenido sin el acuerdo previo por escrito de Royal Canin.

9.2 Contenido del Usuario

Como parte del uso de la Plataforma, el Usuario podrá subir Contenido de Usuario. El Usuario otorga a Royal Canin y sus filiales una licencia no exclusiva, mundial y libre de regalías, durante toda la duración de los derechos de propiedad intelectual relacionados, para hacer uso del Contenido del Usuario por cualquier motivo en relación con la prestación de los Servicios. Además, Royal Canin podrá utilizar el Contenido del Usuario con el fin de promocionar y anunciar la Plataforma a terceros.

El Usuario declara y garantiza que el Contenido del Usuario se encuentra libre de derechos de terceros, incluidos los derechos de propiedad intelectual o los derechos a la privacidad. En consecuencia, el Usuario indemnizará, defenderá y eximirá a Royal Canin de cualquier reclamación o acción legal de un tercero relacionada con el uso del Contenido de Usuario por parte de Royal Canin en el ámbito de la licencia.

Artículo 10: Protección de Datos de Carácter Personal

10.1 Datos Personales del Propietario de Mascotas

En el contexto de la venta [DEPENDIENDO DEL PAIS: "y/o reserva"] de un Animal, el Usuario es libre de registrar en el Perfil del Animal ciertos datos personales relativos al Propietario de la Mascota (en particular su nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y la fecha de venta) con el fin de gestionar la relación comercial, y en particular el envío de un correo electrónico al Propietario de la Mascota, de conformidad con las condiciones previstas en los Artículos 2 y 3.2.3 previos.

En este contexto y en el entendido de que el Usuario y Royal Canin podrán ser considerados responsables del tratamiento de los datos personales adquiridos o compartidos en virtud del presente Acuerdo:

El Usuario y Royal Canin no actuarán como Controladores Conjuntos. El Usuario y Royal Canin garantizarán el pleno cumplimiento de la Legislación de Privacidad de Datos aplicable con respecto a sus obligaciones de procesamiento de datos en virtud de este Acuerdo. La Política de procesamiento de datos de Mars se puede utilizar como una lista de control para verificar el cumplimiento de estos requisitos. El Usuario y Royal Canin evitarán realizar cualquier cosa que pueda provocar el incumplimiento de la otra parte de sus obligaciones de protección de datos de conformidad con la Legislación de Privacidad de Datos. El Usuario y Royal Canin ayudarán razonablemente a la otra parte en su cumplimiento de la Legislación de Privacidad de Datos cuando sea necesario y se encuentre en condiciones de hacerlo. El Usuario notificará inmediatamente a Royal Canin si conoce, descubre o cree razonablemente que ha habido una infracción de seguridad de datos. Si se produce una situación en la que sea apropiado que la relación se caracterice correctamente como una de “controlador de datos” y “procesador de datos”, ésta se acordará previamente. En estas circunstancias, cuando se instruye al Usuario en calidad de "procesador de datos", se aplicará la Política de Tratamiento de Datos de Mars.

Siendo la parte que está recopilando los datos personales del Propietario de la Mascota, el Usuario declara, garantiza y se compromete a que tiene todos los derechos, consentimientos y bases legales necesarios para recopilar y proporcionar datos personales a Royal Canin y/o a terceros aplicables y a permitir que dicha parte procese y utilice datos personales en su nombre. El Usuario deberá obtener el consentimiento del Propietario de la Mascota para recopilar y compartir sus datos personales en la Plataforma. El Usuario deberá indemnizar a Royal Canin en caso de que el Usuario no tenga los derechos legítimos para recopilar, utilizar y compartir los datos personales.

Por lo tanto, el Usuario se asegurará de que la recopilación y el tratamiento de los Datos Personales del Propietario de la Mascota se realicen de conformidad con la Legislación de Privacidad de Datos aplicable, incluidas, en particular, las normas sobre la información obligatoria que debe facilitarse al interesado antes de la recopilación de sus Datos Personales y, en su caso, las normas relativas al consentimiento previo.

El Usuario será responsable de garantizar que el período de conservación de los Datos Personales del Propietario de la Mascota en la Plataforma cumpla con la Legislación de Privacidad de los Datos (es decir: que los datos se eliminen cuando no sean más estrictamente necesarios para el Usuario) y eliminar los Datos Personales si el Propietario de la Mascota ejerce su derecho a oponerse al tratamiento de datos.

El Usuario no hará ningún uso de los Datos Personales del Propietario de Mascota en nombre de Royal Canin e indemnizará, defenderá y eximirá a Royal Canin en caso de cualquier reclamación o acción legal de un Propietario de Mascotas en relación con cualquier uso de sus Datos Personales por parte del Usuario.

Artículo 11: Seguros

El Usuario reconoce que ha suscrito una póliza de seguro con una compañía de seguros solvente en la que el Usuario es el titular y lo seguirá siendo durante toda la duración de las Condiciones de Uso, póliza de seguro que cubre todo riesgo de responsabilidad civil profesional hasta el importe del capital suficiente. Todos los tipos de daños (físicos, materiales, intangibles, consecuentes o no) deben estar cubiertos por la política.

Previa solicitud, el Usuario proporcionará un certificado de seguro a Royal Canin en cualquier momento.

Artículo 12: Confidencialidad

El Usuario se compromete a mantener estrictamente confidencial toda la información relativa a Royal Canin y a la Plataforma, excepto por la información que se encuentre debidamente en el dominio público sin acción o culpa del Usuario o que esté destinada directamente a ser compartida con los Propietarios de Mascotas, tales como fotos, información y documentos relacionados con los Animales. El Usuario tomará las medidas necesarias para garantizar que esta obligación sea respetada por los miembros del Criadero así como por cualquier subcontratista.

Las obligaciones de confidencialidad del Usuario surtirán efecto durante el uso de la Plataforma y por un período de 5 años posteriores a la terminación de estos Términos de Uso.

Artículo 13: Modificación de los Términos de Uso

El Usuario reconoce y acepta que la Plataforma desarrollada por Royal Canin es una herramienta innovadora y evolucionará con el fin de añadir, sustituir o eliminar determinadas características.

Royal Canin se reserva el derecho de modificar los Términos de Uso en cualquier momento.

Tras el primer inicio de sesión del Usuario en la Plataforma después de que se hayan modificado los Términos de Uso, se le dará al Usuario la oportunidad de leer y revisar los nuevos Términos de Uso, y (i) aceptarlos; o (ii) rechazarlos. Si el Usuario rechaza las nuevas Condiciones de Uso, el acceso del Usuario a la Plataforma se desactivará y el Usuario ya no podrá utilizar los Servicios.

Artículo 14: Disposiciones finales

14.1: Disposiciones Generales

Si Royal Canin no usa o hace cumplir alguna de las disposiciones de las Condiciones de Uso, esto no será interpretado por el Usuario como una renuncia a las mismas.

14.2: Independencia de las Partes

Royal Canin y el Usuario son entidades independientes, actuando en su propio nombre y bajo su exclusiva responsabilidad. Se especifica que el Usuario realiza su actividad en la Plataforma con total autonomía y bajo su propio riesgo.