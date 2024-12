Krmení a výživa štěňat: kdy začít s granulemi?

Kromě toho, že by mělo mít štěně misku s vodou blízko krmení, je vhodné umístit další misky s vodou na různá klidná místa v domě. V takovém případě bude mít štěně možnost napít se na klidném místě.



Misky s vodou by neměly být pro štěně příliš velké, aby do misek štěně nemohlo vlézt. Vyhýbejte se také plastovým miskám na vodu, protože voda z nich může mít nepříjemný zápach či obsahovat bakterie. Nejlepší nádoby na vodu jsou keramické nebo nerezové misky.