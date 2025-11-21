WISSEN ÜBER DIE NAHRUNG
für eine noch bessere Betreuung von Katzen und Hunden
Wissen ist eine unendliche Geschichte!
Die Wissenschaftler:innen von Royal Canin hinterfragen Gewohntes und verfolgen einen stetigen Wissensdrang. Sie lernen fortlaufend von Tierärzt:innen und weiteren Fachpersonen, denn fundiertes Wissen unterstützt Tierhalter:innen und Fachleute dabei, jeden Tag einen realen Beitrag zum Wohlbefinden von Tieren zu leisten.
Sollte ich meinen Hund mit selbst zubereiteter Nahrung füttern?
Welche Nahrung eignet sich ideal für Hunde? Immer mehr Tierhalter:innen beschäftigen sich mit selbst zubereiteter Hundenahrung, da sie glauben, dass eine abwechslungsreichere Ernährung vorteilhaft sein könnte. Allerdings …
Giftige Nahrung für Katzen: Was sollte man vermeiden?
Die Physiologie Ihrer Katze macht sie besonders empfindlich gegenüber bestimmten Stoffen und Verbindungen. Katzen können diese Stoffe nicht immer ausreichend abbauen, was zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen kann.
Erklärung der essenziellen Nährstoffe für Katzen und Hunde
Die Ernährungsexpert:innen von Royal Canin haben über Jahre hinweg den Nährstoffbedarf von Katzen und Hunden erforscht. Neugierig, wie diese Nährstoffe zur idealen Gesundheit Ihres Tieres beitragen können?
Was sind Nebenprodukte im Katzen- und Hundefutter?
Nebenprodukte in Katzen- und Hundefutter können dazu beitragen, wichtige Nährstoffe bereitzustellen, um die idealen Gesundheitsbedingungen Ihres Tieres zu unterstützen. Erfahren Sie mehr über den Nährwert der in ROYAL CANIN® Produkten verwendeten Nebenprodukte.
Der Nährwert von Getreide in Katzen- und Hundenahrung
Getreide kann dazu beitragen, Katzen und Hunde im Rahmen einer vollständigen und ausgewogenen Ernährung mit Nährstoffen und Energie zu versorgen. Erfahren Sie, warum Getreide für Ihr Tier sinnvoll sein kann und welche Vorteile getreidehaltige im Vergleich zu getreidefreien Optionen haben.