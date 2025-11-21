Der Nährwert von Getreide in Katzen- und Hundenahrung

Getreide kann dazu beitragen, Katzen und Hunde im Rahmen einer vollständigen und ausgewogenen Ernährung mit Nährstoffen und Energie zu versorgen. Erfahren Sie, warum Getreide für Ihr Tier sinnvoll sein kann und welche Vorteile getreidehaltige im Vergleich zu getreidefreien Optionen haben.