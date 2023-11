Teilnahmebedingungen für die Aktion

„Willkommen UGC Wettbewerb“

von ROYAL CANIN

Für die Teilnahme an der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ gelten die folgenden Bedingungen („Teilnahmebedingungen“).

1. Veranstalter

Veranstalter der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ ist bei Teilnehmer*innen mit Wohnsitz

in Deutschland: ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG, Habsburgerring 2, 50674 Köln, [email protected] , +49 221 9370 60 600

in Österreich: ROYAL CANIN Österreich GmbH, Handelskai 92, 1200 Wien, [email protected] , +43 187 916 690

in der Schweiz: Royal Canin (Schweiz) AG, Baarermattstrasse 6, 6340 Baar, [email protected] , +41 844 844 448

(alle zusammen und je Einzeln: "ROYAL CANIN").

2. Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen (m/w/d), die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die Teilnahme ist nur im eigenen Namen möglich.

Mitarbeiter von Unternehmen der Mars-Gruppe sowie ihre Familienangehörigen und sämtliche an der Entwicklung oder Durchführung der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ beteiligten juristischen und natürlichen Personen (z. B. Agenturen, Berater, Lieferanten), sowie deren jeweilige Mitarbeiter, Familien- und Haushaltsmitglieder sind ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen.

Die Teilnahme über Gewinnspielvereine und jede Art der automatisierten Teilnahme ist untersagt.

3. Aktionszeitraum

Die Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ findet vom 1. Juli 2022, 0 Uhr, bis zum 30. September 2023, 23:59 Uhr, statt („Aktionszeitraum“).

Verspätete Teilnahmen, gleich aus welchem Grund, können nicht berücksichtigt werden. Maßgeblich ist insofern der Zeitpunkt des Dateneingangs auf den Servern des Veranstalters.

4. Ablauf, Teilnahmehandlung

Die Teilnahme ist ausschließlich online unter https://teile-deine-erfahrung-mit-royal-canin.com/willkommen wie folgt möglich:

Sie nehmen an der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ teil, indem Sie innerhalb des Aktionszeitraums auf der Aktionswebseite

­ ein Rating abgeben (eine Bewertung zwischen einem und fünf Sternen),

­ einen Text zur Produktbewertung verfassen, der den Anforderungen (unter 5. und 6.) entspricht, und

­ ein Foto eines Katzenjungen (Kitten) oder eines Welpen hochladen (max. 250 MB), das den Anforderungen (unter 5. und 6.) entspricht oder ein Video eines Katzenjungen (Kitten) oder eines Welpen hochladen (max. 250 MB), das den Anforderungen (unter 5. und 6.) entspricht.

Zudem müssen Sie wahrheitsgemäß Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse angeben. Als Teilnehmer*in sind Sie für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich. Bei fehlerhaften Angaben liegt keine wirksame Teilnahme vor. Nach der Übermittlung Ihrer Daten (Rating, Text-, Foto- und / oder Videoinhalt sowie Angaben zur Person und Adresse) erhalten Sie eine E-Mail über den Eingang Ihrer Daten, in der Sie die Teilnahme bestätigen.

Technische Voraussetzung für die Teilnahme ist ein internetfähiger Computer (Desktop, Notebook, Tablet oder Smartphone) mit einem aktuellen Internetbrowser. Eine Teilnahme per Post ist nicht möglich. Kosten, die eventuell für die Teilnahme entstehen, trägt der Teilnehmer selbst.

5. Anforderungen an den Text-, Foto- und Videoinhalt

Das Foto bzw. Video muss mindestens eine Katze oder einen Hund abbilden. Es können noch weitere Tiere abgebildet werden.

Die Teilnehmer*innen verpflichten sich, keine Kommentare, Fotos und/oder Videos zu verwenden,

- die rechtsverletzende, anstößige, sexistische, pornographische, rassistische, extremistische, beleidigende oder sonstige unangemessene Inhalte haben,

- die religiöse oder ethische Gefühle verletzen können oder politische Äußerungen enthalten,

- die Rechte Dritter, insbesondere Urheber-, Marken- oder Patentrechte, verletzen können

- die persönliche Daten Dritter enthalten (z.B. Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, etc.), und der / die Dritte einer Veröffentlichung nicht zugestimmt hat,

- die Tiere in einer anstößigen oder unwürdigen Art und Weise darstellen.

ROYAL CANIN behält sich vor, Kommentare, Fotos und/oder Videos, die gegen diese Vorgaben verstoßen, nicht zu berücksichtigen. Für den Fall, dass ein Dritter ROYAL CANIN gegenüber Rechte behauptet, die ROYAL CANIN in der vertragsgemäßen Nutzung der Dateien beeinträchtigen, verpflichten sich die Teilnehmer*innen, ROYAL CANIN bei der Abwehr solcher Ansprüche zu unterstützen. Sollte der/die Teilnehmer*in nachträglich erkennen, dass er/sie Inhalte, an denen ihm/ihr nicht das ausschließliche Recht, insbesondere Urheber-, Marken-, Patent und Namens-/Bildrecht zusteht, überlassen hat, ist er/sie verpflichtet ROYAL CANIN hierrüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen. ROYAL CANIN ist nicht verpflichtet, die von den Teilnehmer*innen übermittelten Inhalte auf potenzielle Verletzung Rechte Dritter zu überprüfen.

6. Nutzungsrechte an den Ratings, Kommentaren, Fotos und Videos durch ROYAL CANIN

Die Teilnehmer*innen garantieren, dass sie nur Kommentare, Fotos und Videos posten, die sie selbst gefertigt haben oder deren Nutzung ihnen im zur Teilnahme am Wettbewerb erforderlichen Ausmaß nach Maßgabe der folgenden Absätze gestattet wurde. Insbesondere ist bei der Abbildung von Personen oder von Tieren, die nicht im Eigentum der Teilnehmer*in stehen, vorab die Zustimmung der abgebildeten Person oder des Eigentümers/der Eigentümerin des/der abgebildeten Tiere(s) zur Nutzung des Fotos oder des Videos im Rahmen des Wettbewerbs nach Maßgabe der folgenden Absätze einzuholen.

Die Teilnehmer*innen räumen ROYAL CANIN zum Zweck der Durchführung der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ eine einfache (nicht-ausschließliche), unentgeltliche, übertragbare und unterlizenzierbare, räumlich und zeitlich unbeschränkte (Werk-)Nutzungsbewilligung (Nutzungsrecht) an jedem von ihnen gemäß 4. oben geposteten Rating, schriftlichen Kommentar, Foto und Video nach folgender Maßgabe ein:

Die Teilnehmer*innen sind damit einverstanden, dass ihr Rating, ihr schriftlicher Kommentar sowie ihre Fotos und Videos auf der Webseite, den Social Media-Kanälen, in Newslettern, auf Produkten sowie in Online und Offline Werbematerialien von ROYAL CANIN für werbliche Zwecke ganz oder teilweise genutzt, insbesondere vervielfältigt, veröffentlicht, öffentlich wiedergegeben, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht wird und zwar unabhängig von der zu Grunde liegenden und/oder hierfür genutzten technischen Mittel, einschließlich aller erst später bekannt werdenden technischen Mittel. Für diese Zwecke ist es ROYAL CANIN auch erlaubt, die gemäß 4. bereitgestellten Inhalte zu bearbeiten, umzugestalten (bspw. durch Kürzung, Beschneidung, Anpassung) und mit anderen Werken zu verbinden und Dritten (Werk-)Nutzungsbewilligungen (Nutzungsrechte) an sämtlichen der vorgenannten Werke einzuräumen. Die Teilnehmer*innen verzichten auf das Recht auf Urheberbezeichnung.

7. Gewinn und mehrfache Teilnahme

Zu gewinnen sind dreimal ein Jahresvorrat einer ROYAL CANIN Nahrung aus dem Fachhandels- oder Tierarztsortiment, die der/die Gewinner*in selbst auswählt. Die Menge des Jahresvorrats berechnet sich aus der offiziellen auf der Packung angegebenen Fütterungsempfehlung. Die Lieferung erfolgt in Absprache mit der Gewinnerin oder dem Gewinner in regelmäßigen Lieferungen oder alternativ als einmalige Lieferung. Voraussetzung ist, dass die Nahrung zum jeweiligen Zeitpunkt in ausreichender Menge vorhanden ist.

Eine mehrfache Teilnahme ist zulässig. Jede*r Teilnehmer*in kann maximal einen Jahresvorrat aus dem Fachhandels- oder Tierarztsortiment gewinnen. Dies gilt auch bei mehreren eingereichten Beiträgen.

Der Gewinn ist nicht übertragbar. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich.

8. Ermittlung der Gewinnerbeiträge

Nach Aktionsende werden die Gewinnerbeiträge in Form von Fotos und/oder Videos unter allen Teilnehmerbeiträgen, die den Teilnahmebedingungen entsprechen, von einer Jury ausgewählt. Die Jury besteht aus drei Mitarbeiter*innen von ROYAL CANIN.

Die Jury wählt unter allen Beiträgen nach ihrem Ermessen die drei schönsten aus. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

9. Informierung der Gewinner*innen

Die Gewinner*innen werden nach Ablauf des Wettbewerbs von ROYAL CANIN persönlich per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner*innen werden aufgefordert, eine ROYAL CANIN Nahrung aus dem Fachhandels- oder Tierarztsortiment auszuwählen und eine gültige Wohnsitzadresse in Deutschland, Österreich oder der Schweiz für den Gewinnversand bekannt zu geben. Meldet sich ein*e Gewinner*in binnen 2 Wochen nicht, wählt keine ROYAL CANIN Nahrung aus und/oder gibt der/die Gewinner*in keine gültige Postadresse für den Gewinnversand an, verfällt der Gewinn ersatzlos.

10. Versand der Gewinne

Die Gewinner-Pakete werden per Spedition, Paketdienst oder Post an die von den Gewinner*innen angegebene Wohnsitzadresse frei Haus versandt. Die Auslieferung des Gewinns erfolgt nur an eine gültige Postadresse in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Der kostenlose Versand erfolgt pro Sendung einmalig. Sollte eine Zustellung nicht möglich sein und das Verschulden bei dem/der Teilnehmer*in liegen, so erfolgt eine erneute Zustellung nur auf dessen/deren Kosten.

11. Haftungsfreistellung

Die Teilnehmer*innen stellen ROYAL CANIN von allen Ansprüchen Dritter einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung frei, die ROYAL CANIN aufgrund der von den Teilnehmer*innen eingereichten Beiträge entstehen.

12. Ausschluss von der Aktion „ Willkommen UGC Wettbewerb“

ROYAL CANIN behält sich vor, Beiträge mit unzulässigen Inhalten (Punkt 5) jederzeit ohne Vorwarnung löschen zu lassen und die betroffenen Teilnehmer*innen von der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ auszuschließen.

ROYAL CANIN ist ferner berechtigt, Teilnehmer*innen von der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ auszuschließen, die den Teilnahmevorgang oder die Website manipulieren bzw. versuchen, gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder sonst in unfairer bzw. unlauterer Weise versuchen, die Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ zu beeinflussen.

13. Haftung von ROYAL CANIN

ROYAL CANIN haftet nur bei Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von ROYAL CANIN. Darüber hinaus haftet ROYAL CANIN auch bei leichter Fahrlässigkeit, einschließlich leichter Fahrlässigkeit der Vertreter und Erfüllungsgehilfen, für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d. h. einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Aktion „Willkommen UGC Wettbewerb“ erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der/die Teilnehmer*in daher regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). Soweit ROYAL CANIN keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung jedoch auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Von den voranstehenden Haftungsausschlüssen und -beschränkungen unberührt bleiben Ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie Ansprüche des Teilnehmers/der Teilnehmerin nach zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen. Sie gelten außerdem nicht, soweit ROYAL CANIN einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder aus der Übernahme einer Garantie haftet.

14. Information über die Datenverarbeitung

Für die Teilnahme an einem Wettbewerb erhebt ROYAL CANIN die unter Ziff. 4 beschrieben personenbezogenen Daten. Die Bereitstellung dieser Daten ist erforderlich, damit Sie Ihre vertraglichen Verpflichtungen aus diesen Teilnahmebedingen gegenüber dem Veranstalter erfüllen und um Sie im Falle eines Gewinns benachrichtigen zu können. Mit anderen Worten stellen Sie Ihre personenbezogenen Daten in dem in diesen Teilnahmebedingungen beschriebenen Umfang also als Gegenleistung für die Teilnahme an einem Wettbewerb zur Verfügung.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist damit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO, respektive die entsprechenden Grundsätze des Schweizer Datenschutzrechts. Im Falle eines Gewinns nutzt ROYAL CANIN Ihre Daten zur Abwicklung (Benachrichtigung und Versand) sowie für die weiteren in diesen Teilnahmebedingungen beschriebenen Zwecken.

Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmen Sie diesen Datenschutzbestimmungen zu.

Innerhalb von Social Media Plattformen (z. B. Instagram/Facebook/Google) finden die Datenschutzbestimmungen von ROYAL CANIN keine Anwendung. Einzelheiten zu den dort geltenden Bestimmungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Datenschutzerklärungen der einzelnen Anbieter.

15. Vorzeitige Beendigung

ROYAL CANIN behält sich vor, den Wettbewerb ohne Angaben von Gründen für einen vorübergehenden Zeitraum auszusetzen oder vorzeitig zu beenden, wenn die ordnungsgemäße Durchführung aus technischen, rechtlichen oder sonstigen Gründen nicht mehr gewährleistet werden kann. Die Teilnehmer*innen haben keinen rechtlichen Anspruch auf eine Teilnahme an dem oder auf die Durchführung des Wettbewerbs.

16. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte eine Regelungslücke bestehen, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame oder lückenhafte Regelung wird, soweit vorhanden, durch eine entsprechende gesetzliche Regelung ersetzt.

Anwendbares Recht ist für Teilnehmer*innen mit Wohnsitz:

in Österreich: österreichisches Recht,

in der Schweiz: Schweizer Recht, und

in Deutschland: deutsches Recht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.