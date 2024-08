Für die regelmäßige Lieferung legen Sie einfach Ihr gewünschtesn Artikel in den Warenkorb, wählen Sie bei der Bestellung das Kästchen "Regelmäßige Lieferung" aus und legen Sie das Lieferintervall fest.

Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail, die Ihr regelmäßige Lieferung bestätigt. Diese E-Mail enthält einen Link, über den Sie auf den Bereich "Regelmäßige Lieferung" in Ihrem Account zugreifen können. Dort können Sie Ihre zukünftigen Bestellungen, die im Lieferintervall enthaltenen Artikel und Ihre Kontoinformationen verwalten. In diesem Bereich Ihres Accounts haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre regelmäßige Lieferung zu pausieren. Ihre Bestellungen werden automatisch in dem von Ihnen gewählten Lieferintervall aufgeben, und die Rechnung wird erst am Tag der Zustellung gestellt. Wir schicken Ihnen 10 Tage vor jeder Bestellung eine Erinnerung per E-Mail.

Sie erhalten auch E-Mail-Benachrichtigungen über andere wichtige Informationen im Zusammenhang mit Ihrem Abonnement. Zum Beispiel, wenn Ihr Artikel eingestellt wurde oder nicht auf Lager ist, wenn eine Bestellung erfolgreich aufgegeben wurde oder wenn Sie Ihr Abonnement kündigen.