Bei Royal Canin liegt unser Schwerpunkt darauf, die besonderen Bedürfnisse von Hauskatzen und Hunden zu verstehen. Alles, was wir tun, ist darauf ausgelegt, präzise Ernährungsformeln zu entwickeln, die ihnen ein langes und gesundes Leben ermöglichen. All unsere Produkte werden nicht basierend auf Trends in der menschlichen Ernährung oder Vorlieben der Haustierbesitzer erforscht und entwickelt, sondern bauen auf innovativer Ernährungswissenschaft und der Beobachtung von Katzen und Hunden auf.