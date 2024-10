Von unserem Campus in Aimargues aus entwickelt und testet unser Team von Ernährungswissenschaftlern neue Rezepturen, indem es umfassend forscht und Erkenntnisse aus der ganzen Welt einfließen lässt. Mit unserer offenen und partnerschaftlichen Herangehensweise können wir einerseits zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Beobachtungsergebnissen auf dem Gebiet der Haustierernährung beitragen als auch selbst davon profitieren. Dies beinhaltet die kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Waltham Petcare Science Institute (Melton Mowbray, Großbritannien) und dem Pet Health and Nutrition Center (Lewisburg, USA).

Futtertests

WSAVA-Frage: Wird Ihr Futter mit Fütterungstests der AAFCO (The Association of American Feed Control Officials) oder mit Rezepturen getestet, die die AAFCO-Nährstoffprofile erfüllen?

Wissenschaft und Beobachtung sind zentrale Bestandteile bei der Entwicklung unserer Rezepturen. Wir verfügen über zwei eigene Haustier-Zentren, in denen wir Forschung zu Schmackhaftigkeit und Verdaulichkeit betreiben. Die in diesen Zentren lebenden Tiere werden kontinuierlich beobachtet und mit dem Fokus auf ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen untersucht. Wir führen zwar Analysen zu ihrem Fressverhalten durch, jedoch niemals intrusive Tests.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden von Katzen und Hunden steht im Mittelpunkt von Royal Canins Philosophie. Jegliche intrusive Tierversuche sind untersagt. Die einzigen Versuche, die wir durchführen, dienen dazu, die Nahrungsvorlieben, die Schmackhaftigkeit und die Verdaulichkeit der Nahrung festzustellen. Die Schmackhaftigkeit und die Verdaulichkeit werden von Katzen und Hunden beurteilt. Die Reaktionen dieser „professionellen Verkoster” werden dann sorgfältig beobachtet.

Bei der Durchführung von Fütterungsversuchen respektiert Royal Canin weltweit Ernährungsstandards. Neben den AAFCO- und FEDIAF-Standards werden auch die vom National Research Council (NRC) festgelegten Anforderungen an die Ernährung eingehalten. In Europa sind die Nährwertmerkmale von Diätfuttermitteln in der Richtlinie 2008/38/EG (PARNUT-Richtlinie) festgelegt. Wir haben über 200 verschiedene Rezepturen entwickelt, darunter Feucht- und Trockennahrung sowohl für Katzen als auch für Hunde.

Die überwiegende Mehrheit ist validiert und entspricht den AFFCO- und FEDIAF-Nährstoffprofilen und/oder Fütterungsversuchen, in denen sie als die wichtigsten Ernährungsregulatoren wirken. Wir entwickeln eine Reihe spezifischer therapeutischer oder klinischer Produkte, wie z. B. unsere Rezepturen zur Unterstützung von Leber und Nieren. Deren Nährstoffgehalt wurde exakt darauf angepasst, den besonderen Bedürfnissen von Katzen und Hunden mit solchen Beschwerden gerecht zu werden. Bei einigen Diäten ist es nicht möglich, die AAFCO-Richtlinien für die Angemessenheit der Nährstoffzufuhr für ausgewachsene Haustiere zu erfüllen. Bei diesen Diäten ist es wichtiger, bestimmte gesundheitliche Zustände zu berücksichtigen, als die AAFCO-Nährstoffprofile einzuhalten.

In diesen Fällen haben diese Rezepturen alternative Produkttests durchlaufen. In klinischen Studien, in denen sich gezeigt hat, dass sie bei den jeweiligen Krankheitsprozessen wie beabsichtigt unterstützende Eigenschaften, haben sie sich als sicher erwiesen.Jede Rezeptur wurde in Langzeitversuchen entweder an Katzen oder an Hunde verfüttert und hat zum Wohlergehen der Tiere beigetragen. Diese Nahrungen sind leicht zu erkennen, da sie als zeitweilige oder ergänzende Nahrung gekennzeichnet sind.