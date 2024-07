Die Bedürfnisse von Katzen und Hunden stehen an erster Stelle

Ein Hund ist keine Person, und eine Katze ist kein kleiner Hund.Die grundlegenden physiologischen Unterschiede zwischen Menschen, Katzen und Hunden haben spezifische Ernährungsbedürfnisse zur Folge. Bei Royal Canin sind wir bestrebt, auch die kleinsten Ernährungsunterschiede zwischen den einzelnen Arten zu verstehen, und tragen so dazu bei, dass unsere Nahrungen die individuellen Bedürfnisse unterstützen.

Wir erforschen und entwickeln neue Produkte nicht aufgrund von Trends in der menschlichen Ernährung oder der Vorlieben von Haustierbesitzern, sondern auf der Basis von Wissenschaft und Beobachtung. So sind wir in der Lage eine genau ausgewogene Kombination von Nährstoffen herzustellen, die für die Gesundheit einer Katze oder eines Hundes wichtig sind. Dadurch, dass wir die tatsächlichen Bedürfnisse der Tiere an die erste Stelle setzen, haben wir eine klare Zielsetzung, die unsere Forschung leitet und die ernährungswissenschaftliche Mission aller unserer Nahrungen untermauert.

Indem wir unser umfassendes Wissen über Nährstoffe auf die spezifischen Anforderungen von Katzen und Hunden anwenden, können wir eine maßgeschneiderte Lösung liefern. Und indem wir uns ausschließlich darauf konzentrieren, Katzen und Hunden zu einem gesunden Leben zu verhelfen, geben wir Ihnen den bestmöglichen Grund, sich für unsere nährstoffreichen Nahrungen zu entscheiden.