2. Vorbereitung auf Ihren Welpen

Ohne eine gewisse Vorbereitung könnte es sich etwas chaotisch anfühlen, Ihren neuen Welpen nach Hause zu bringen. Während Sie etwas über das Leben mit Ihrem neuen Welpen lernen, lernen sie wiederum, ohne ihre Mutter und Geschwister zu leben. Und um das Ganze abzurunden, passen sie sich an eine neue Umgebung und Erwartungen an. Zu wissen, was Ihr Welpe braucht und was ihn in diesen frühen Tagen erwartet, kann den Übergang für Sie beide erleichtern.

Nehmen Sie Ihrem Welpen die Ungewissheit bei der Eingewöhnung ins neue Zuhause. Unser hilfreicher Leitfaden enthält Informationen zur Vorbereitung auf einen neuen Welpen, einschließlich einer Anleitung für alle Dinge, die Sie für einen Welpen benötigen, und Tipps, um die beste Welpenpflege zu gewährleisten.