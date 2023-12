Das Verhalten Ihres Welpen Verstehen

Wenn ein Welpe in Spiellaune ist, zeigt er dies häufig durch die typische „Verbeugung“ an. Außer an dieser Haltung können Sie die Spiellaune Ihres Welpen auch an übertriebenen Bewegungen erkennen. Ihren Welpen mit fröhlichen Spielen zu beschäftigen, wenn er diese Körpersprache zeigt, ist eine hervorragende Möglichkeit, für seine körperliche und geistige Anregung zu sorgen.