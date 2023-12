MINI PUPPY

ANALYTISCHE BESTANDTEILE

Verpackungsgrößen 0,8 und 2 kg: Analytische Bestandteile: Protein: 31,0% - Fettgehalt: 20,0% - Rohasche: 8,0% - Rohfaser: 1,4% - Omega-3-Fettsäure (DHA): 0,17% - Vitamin E: 500 mg/kg - Vitamin C: 400 mg/kg. Energiegehalt (ME): 4072 kcal/kg. Verpackungsgröße 4 kg: Analytische Bestandteile: Protein: 31,0% - Fettgehalt: 20,0% - Rohasche: 7,8% - Rohfaser: 1,5% - Omega-3-Fettsäure (DHA): 0,17% - Vitamin E: 530 mg/kg - Vitamin C: 390 mg/kg. Energiegehalt (ME): 4072 kcal/kg.