FirstVet - Unser Partner für Ihre digitale Ernährungsberatung

Nicht immer ist es möglich direkt Ihre Tierarztpraxis vor Ort aufzusuchen, oder Sie möchten sich erst einmal informieren, ob eine spezialisierte Tiernahrung eine Option für ein bestimmtes Verhaltens- oder Krankheitsbild sein könnte.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen unseren Kooperationspartner FirstVet vorstellen.



Vertrauenswürdig

Erfahrene Tierärzte bzw. Tierärztinnen beurteilen den Zustand Ihres Tieres aus der Ferne und verweisen Sie bei Bedarf an eine Praxis.

Zugänglich

Sparen Sie sich die Fahrt. Mit FirstVet erhalten Sie komfortabel Rat in Ihren eigenen vier Wänden oder auch außerhalb - jeden Tag, über das ganze Jahr hinweg.

Unkompliziert

Erhalten Sie sofortigen Zugang zum Rat von einem approbierten Tierarzt oder einer approbierten Tierärztin - mit nur einem Klick.

Exklusiver Vorteil

Die Nahrungsberatung ist durch unsere Kooperation für Sie als Tierhalter*in kostenlos.

Im Falle einer konkreten Produktempfehlung erhalten Sie Zugriff auf unseren ROYAL CANIN® Shop über welchen Sie die empfohlene Nahrung schnell und einfach, optional auch als regelmäßige Bestellung, beziehen können.



FirstVet bietet einen telefonischen Service an, bei dem Sie Ernährungsempfehlungen für Ihr Haustier erhalten. Alle Empfehlungen dienen nur zu allgemeinen Informationszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Jegliche Haftung wird hiermit ausdrücklich abgelehnt, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Es werden keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien in Bezug auf die Ernährungsempfehlungen von FirstVet gegeben. FirstVet haftet nicht für Schäden oder Kosten jeglicher Art, die sich aus der Nutzung der Ernährungsempfehlungen von FirstVet ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen.