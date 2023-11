Bei neugeborenen Welpen ist die Wärmeregulierung noch nicht vollständig ausgereift. Deswegen ist es besonders wichtig, dass sie sich während der ersten Stunden in einer Umgebung aufhalten, in der die richtigen Bedingungen herrschen. In der Wurfkiste sollten Temperaturen zwischen 29,5 und 32 °C vorherrschen. Überhitzung sind jedoch zu vermeiden, die Temperatur sollte kontinuierlich überprüft werden. In der zweiten Lebenswoche kann die Temperatur schrittweise verringert werden. Die Wurfbox sollte in einem gut belüfteten Bereich stehen, der nicht zu zugig oder stickig ist.