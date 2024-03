PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für trächtige mittelgroße Hündinnen und junge Welpen? Wenn eine mittelgroße Hündin trächtig ist oder kürzlich entbunden hat, ist es wichtig, dass sie und ihre Welpen die richtige Unterstützung durch Ernährung erhalten. So wird eine langanhaltende Gesundheit der Hündin gefördert und den Welpen ein bestmöglicher Start ins Leben ermöglicht. Das Futter eignet sich ideal für ausgewachsene Hündinnen mit einem Körpergewicht von 11 kg-25 kg und kann ab dem 42. Trächtigkeitstag und während der Säugephase verwendet werden. Es eignet sich ebenso für Welpen in der Entwöhnungsphase bis zum 2. Monat. ROYAL CANIN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG ist eine spezielle Ernährungslösung, die an den hohen Energiebedarf von Hündinnen am Ende der Trächtigkeit und während der Säugezeit, sowie für ein optimales Wachstum der Welpen angepasst ist. Zudem werden wissenschaftlich nachgewiesen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C unterstützt. ROYAL CANIN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG beinhaltet eine Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen zur Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung. Mehr Abwechslung für Hundemutter und Welpen Um den individuellen Vorlieben verschiedener Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG auch als in Form von besonder weicher Mousse erhältlich. Wenn Sie eine Mischfütterung Ihrer Hunde in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Ihr Hund die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält. ROYAL CANIN Qualitätsversprechen Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG bieten Sie Ihrer trächtigen Hündin und Ihren Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

