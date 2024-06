PRODUKTDETAILS

ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY in Soße wurde speziell für die Ernährungsbedürfnisse von Welpen sehr kleiner Rassen entwickelt. Diese Rezeptur ist für 2 bis 10 Monate alte Welpen geeignet, die ein Endgewicht von bis zu 4 kg erreichen. Diese maßgeschneiderte Nahrung enthält Stückchen in Soße, die in Größe, Textur und Geschmack für Welpen extra kleiner Rassen im Wachstum geeignet sind. Sie ist außerdem mit einer Omega-3-Fettsäure (DHA), die wissenschaftlich nachgewiesen die Gehirnentwicklung von Welpen unterstützen und den Lernprozess beim frühen Welpentraining fördern kann, angereichert. Dank einer Kombination aus Präbiotika und hochverdaulichen Proteinen trägt ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY auch zu einem optimalen Gleichgewicht der Darmmikrobiota (Darmflora) bei und unterstützt so eine gute Verdauung. ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY unterstützt wissenschaftlich nachgewiesen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C. ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY in Soße bietet Ihrem Welpen ein positives sensorisches Erlebnis, unterstützt eine optimale Flüssigkeitszufuhr und eignet sich perfekt für die Fütterung zusammen mit ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY Trockennahrung. Wenn Ihr Welpe 10 Monate alt ist, benötigt er eine Nahrung, die speziell auf seine Ernährungsbedürfnisse als ausgewachsene Hund abgestimmt ist. In diesem Stadium können Sie ihn auf ROYAL CANIN® X-SMALL ADULT umstellen. Alle ROYAL CANIN®-Produkte durchlaufen ein umfassendes Qualitätskontrollverfahren, um die beste Qualität zu gewährleisten. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN® X-SMALL PUPPY in Soße bieten Sie Ihrem Hund eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

