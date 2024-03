An neue Geräusche gewöhnen Welpen haben ein sehr empfindliches Gehör. Unbekannte Geräusche können sie leicht erschrecken. Gewöhnen Sie Ihren Welpen in den ersten Wochen an verschiedene Geräusche, z.B. die Türklingel, Musik, den Haartrockner oder Staubsauger. Stellen Sie sicher, dass diese Erfahrung positiv ist, indem Sie mit Ihrem Welpen spielen oder ihn mit Futter belohnen. Reduzieren Sie die Geräusche anfangs soweit möglich, um ihn nicht zu erschrecken. Erhöhen Sie dann allmählich die Lautstärke, wenn sich Ihr Welpe an das Geräusch gewöhnt hat.

Erkunden Sie gemeinsam mit Ihrem Welpen neue Umgebungen Ihr Welpe muss lernen, wie er mit verschiedenen Umgebungen, Untergründen und Hindernissen umgeht. Helfen Sie ihm dabei, indem Sie ihn langsam an Treppen oder Stufen heranführen und gewöhnen.

Autofahrten Auf lange Sicht wird es sich nicht vermeiden lassen, Ihren Welpen im Auto mitzunehmen. Sei es nun, um zum Tierarzt zu fahren oder anlässlich einer Reise. Daher macht es Sinn, ihn schon früh daran zu gewöhnen.

Gewöhnen Sie Ihren Welpen daran, angefasst zu werden Der Tierarzt wird Ihren Welpen von der Nasenspitze bis zur Rute untersuchen. Es ist am besten, ihn vorsichtig daran zu gewöhnen, hochgehoben und am ganzen Körper berührt zu werden. Diese frühe Erfahrung prägt für das weitere Leben und macht damit Dinge wie Untersuchungen oder Fellpflege für die Zukunft einfacher.