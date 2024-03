Die ersten Tage und Wochen Ihres Welpen in seinem neuen Zuhause sind der Schlüssel für eine enge Beziehung zu Ihrem Haustier. Sorgen Sie dafür, dass sich Ihr Welpe wohlfühlt, und stellen Sie eine Routine her, damit es für Ihren Neuankömmling so wenig Beeinträchtigungen wie möglich gibt.