PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Futter für die erste Wachstumsphase von Welpen sehr großer Rassen? Das Wachstum ist eine wesentliche Lebensphase für einen Hund – es ist die Zeit neuer Begegnungen, Entdeckungen und großer körperlicher Veränderungen. In dieser entscheidenden Phase entwickeln sich die natürlichen Abwehrkräfte eines Welpen erst allmählich. Daher ist die Unterstützung durch eine passende Ernährung sehr wichtig. ROYAL CANIN© Giant Puppy ist für Welpen der Riesenrassen im Alter von 2 bis 8 Monaten geeignet, die im ausgewachsenen Alter ein durchschnittliches Gewicht von 45 kg und mehr erreichen. Es unterstützt wissenschaftlich nachgewiesen die Entwicklung der körpereigenen Abwehrkräfte von Welpen durch einen Nährstoffkomplex mit Vitamin E und C. Ein Welpe einer Riesenrasse hat eine lange Wachstumsphase vor sich, die sich wiederum in zwei Phasen unterteilen lässt. Daher ist es wichtig, ihn mit einem Futter zu versorgen, das die nötigen Nährstoffe bietet, die seine intensive erste Wachstumsphase unterstützen. ROYAL CANIN© Giant Puppy unterstützt die speziellen Nährstoffbedürfnisse Ihres sehr groβen Welpen vom 2. bis zum 8. Monat und hilft, eine übermäßige Gewichtszunahme zu vermeiden. Außerdem dient die enthaltene Kombination aus Präbiotika (MOS) & hochverdaulichen Proteinen der Unterstützung einer ausgewogenen Darmflora und einer gesunden Verdauung. ROYAL CANIN© Qualitätsversprechen: Alle ROYAL CANIN© Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Welpen gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN© Giant Puppy bieten Sie Ihrem Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

