Wie Sie das Futter Ihres Hundes umstellen – lassen Sie es langsam angehen

Sobald Sie sich für einen Wechsel auf ein anderes Futter entschieden haben, sollten Sie es allmählich umstellen. Gewöhnen Sie Ihr Haustier langsam an das neue Futter, um Verdauungsbeschwerden vorzubeugen. Im Allgemeinen dauert die Umstellungsphase ungefähr eine Woche. Überwachen Sie Ihren Hund dabei, um sicherzugehen, dass die Umstellung gut verläuft.

Stellen Sie ihn zunächst auf die neue Nahrung um, indem Sie diese zu einem geringen Anteil unter das alte Futter mischen. Verringern Sie dann im zwei-Tages-Takt allmählich den Anteil des alten Futters gegenüber dem neuen, bis Ihr Haustier vollständig auf die neue Nahrung umgestellt ist:

Füttern Sie in den ersten Tagen ca. 25 % neues und 75 % altes Futter. Beobachten Sie das Verhalten und die Nahrungsaufnahme Ihres Haustiers. Wenn nach ein paar Tagen keine negativen Veränderungen zu erkennen sind, können Sie das Verhältnis zwischen dem neuen und dem bisherigen Futter ändern. Erhöhen Sie nach zwei Tagen den Anteil des neuen Futters auf 50/50. Geben Sie nach vier Tagen 75 % des neuen Futters gemischt mit 25 % des bisherigen Futters. Wenn Ihr Hund das Futter gut verträgt, füttern Sie nach sechs Tagen nur noch das neue Futter.

Behalten Sie den Fütterungsablauf, die -zeiten und den Futterplatz Ihres Haustieres während der Futterumstellung bei. Sprechen Sie mit Ihrer Tierarztpraxis, wenn Sie Fragen zur Futterumstellung Ihres Haustieres haben.

Von Trocken- auf Nassfutter umstellen

Für das Wohlbefinden Ihres Haustieres empfehlen wir Ihnen eine Mischfütterung. Manchmal lohnt sich auch ein Umstieg von Trocken- auf Nassfutter, z. B. bei:

✓ Zahnproblemen

✓ appetitlosen Hunden (denn Nassfutter hat einen intensiveren Geruch)

✓ Hunden, die zu wenig trinken

Bei einer Umstellung von Trocken- auf Nassfutter kann es sein, dass der Hund nun weniger trinkt. Dies liegt am höheren Wassergehalt des Nassfutters. Denn Trockenfutter ist viel konzentrierter. Hunde müssen also eine größere Futtermenge zu sich nehmen, um alle notwendigen Kalorien und Nährstoffe mit dem Nassfutter aufzunehmen. Außerdem nimmt ein Hund durch Nassfutter mehr Wasser auf und wird voraussichtlich mehr Urin absetzen als zuvor.

Von Nass- auf Trockenfutter umstellen

Trockenfutter bietet viele Vorteile, unter anderem längere Haltbarkeit und höhere Konzentration von Nährstoffen. Außerdem hat trockenes Futter einen mechanischen Zahnabriebeffekt und kann zur Zahngesundheit beitragen.

Damit der Übergang von Nass- auf Trockenfutter für Ihren Hund reibungslos verläuft, ist es ratsam, schrittweise vorzugehen. Mengen Sie wenig Trockenfutter zunächst dem gewohnten Nassfutter bei und steigern Sie allmählich den Anteil an Trockenfutter über einen Zeitraum von etwa einer Woche. So kann sich das Verdauungssystem Ihres Hundes an die Veränderungen anpassen.

Achten Sie während des Prozesses auf mögliche Unverträglichkeiten oder Veränderungen im Kotbild, um sofort darauf reagieren zu können. Stellen Sie dem Vierbeiner während der Umstellung auch immer ausreichend Wasser zur Verfügung, um die Flüssigkeitszufuhr aufrechtzuerhalten. Ihr Hund sollte also immer Zugang zu frischem Wasser haben.

Gut zu wissen: Trockenfutter ist energiereicher, deshalb reicht eine kleinere Tagesration als bei Nassfutter.