Der Alterungsprozess bei Hunden verläuft allmählich und häufig vom Besitzer zunächst unbemerkt. Verschiedene Anzeichen und Verhaltensänderungen, die typisch für ältere Hund sind, können Aufschluss darüber geben, ob Ihr Hund bereits als Senior gilt.

Älter werdende Hunde

Altern ist ein natürlicher, komplexer biologischer Prozess, der Auswirkungen haben kann auf die Fähigkeit des Körpers, verschiedene Stoffwechselprozesse aufrechtzuerhalten. Er kann auch die Anfälligkeit für Krankheiten erhöhen. Obwohl das Altern unvermeidlich ist, gibt es Möglichkeiten, den Prozess zu verlangsamen. Vorbeugung ist ein wichtiger Faktor, um die Gesundheit Ihres Hundes langfristig zu unterstützen. Tritt dennoch eine Erkankung auf, sollte diese im Bestfall frühestmöglich erkannt und behandelt werden, um die Chancen einer erfolgreichen Behandlung zu steigern. Präventivmedizin ist der bevorzugte Ansatz.

Wann gilt ein Hund als alt?

Das Alter ist eine Zahl, kein Gesundheitszustand. Reife und Alter sind willkürliche Begriffe, die auf der Grundlage der Lebenserwartung definiert werden. Ein Hund wird als reif angesehen, wenn er die Mitte seiner erwarteten Lebensdauer erreicht hat. Er gilt dann als Senior, wenn er drei Viertel seiner erwarteten Lebensdauer hinter sich hat. Natürlich altern Hunde unterschiedlicher Größe nicht auf die gleiche Weise oder mit der gleichen Geschwindigkeit. Kleine Rassen haben eine längere Lebenserwartung als große Rassen, sodass ein kleiner Hund langsamer altert.

Umgekehrt brauchen große Hunde länger, bis sie ausgewachsen sind und altern schneller. Das macht deutlich, dass sich die Bedürfnisse von Hunden verschiedener Größen unterscheiden.

Folgen des Alterns für den Körper

Altern ist ein natürlicher Prozess, der sich auf den gesamten Körper auswirkt. Kein Organsystem bleibt verschont. Allerdings trägt die individuelle Anfälligkeit oder die Veranlagung eines Organs zur Entstehung einer Krankheit bei. Am wichtigsten ist es, den Alterungsprozess zu verstehen, um seine Auswirkungen verlangsamen zu können.

Die Fettdepots nehmen zu

Hunde nehmen mit zunehmendem Alter tendenziell an Gewicht zu. Das Tier baut seine Fettdepots auf Kosten der Muskelmasse auf. Wenn viel Muskelmasse verloren geht, wirkt sich dies auf die Beweglichkeit des Tieres aus, was wiederum einen geringeren Energiebedarf zur Folge haben kann. Infolgedessen nimmt der Hund mehr an Gewicht zu, verliert mehr Muskelmasse und so weiter. Daher ist es wichtig, die körperliche Verfassung des Tieres zu überwachen, um verhindern zu können, dass es an Gewicht zunimmt und an Muskelmasse verliert. Es ist auch wichtig, alle Schmerzen zu behandeln, die den Hund daran hindern könnten, sich zu bewegen.