Unabhängig davon, ob Ihr Hund in letzter Zeit abgenommen oder zugenommen hat oder ob Sie dafür sorgen möchten, dass er so fit wie möglich bleibt, ist es wichtig zu wissen, was Sie tun können, um sein Gewicht gesund und stabil zu halten.

Es kann schwierig sein, Ihrem Hund zu widerstehen, wenn er bettelt oder jammert, und viele Besitzer nutzen Leckerlis, um das Verhalten zu steuern. Wenn Sie jedoch dafür sorgen möchten, dass Ihr Hund gesund bleibt, ist es entscheidend, dass Sie konsequent bleiben – und dass Sie auch alle anderen Familienmitglieder dazu anhalten.

Was ist das Idealgewicht für Ihren Hund?

Der beste Weg, um das beste Gewicht für die Gesundheit Ihres Hundes herauszufinden, ist ein Besuch bei Ihrem Tierarzt oder Tierärztin. Je nach Rasse, Geschlecht, Alter und verschiedenen anderen Faktoren kann er Ihnen das für Ihren Hund angemessene Gewicht mitteilen. Oft wird ein gesundes Gewicht als das Gewicht Ihres Hundes identifiziert, bevor er übergewichtig wurde. Dies kann jedoch schwierig zu definieren sein, insbesondere wenn Ihr Hund lange Zeit übergewichtig war oder bereits im Welpenalter zu viel wog.

Einige spezifische Faktoren könnten dazu führen, dass Ihr Hund zur Gewichtszunahme neigt, weshalb es dann umso wichtiger ist, ein gesundes Gewicht zu halten. Es gibt mehrere Hunderassen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit an Gewicht zunehmen als andere, darunter Beagle, Mops, Labrador Retriever, Cocker Spaniel und Scottish Terrier. Wenn Ihr Hund kastriert wurde, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er zunimmt, noch weiter an. Die Häufigkeit von Übergewicht bei kastrierten männlichen und weiblichen Hunden kann doppelt so hoch sein wie bei nicht kastrierten Hunden.

Die körperliche Verfassung eines Hundes, insbesondere sein Aktivitätsniveau und die entsprechende Pflege, kann sich auf seine Gewichtszunahme auswirken.

Wenn Ihr Hund agil und bewegungsfreudig ist und nicht leicht außer Atem gerät, wenn er regelmässigen Kotabsatz Stuhlgänge ohne Verstopfung hat und zu den vorgegebenen Mahlzeiten gut trinkt und frisst, sind dies positive Anzeichen dafür, dass Ihr Hund ein gesundes Gewicht besitzt.

Warum ist das Gewicht Ihres Hundes so wichtig?

Das Gewicht Ihres Hundes ist von großer Bedeutung. Zum einen spielt es eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung von Medikamentendosen und der Festlegung der Futtermenge.

Darüber hinaus können Veränderungen im Gewicht auf mögliche Gesundheitsprobleme hinweisen.

Nicht zu vernachlässigen ist dabei der direkte Einfluss des Gewichts auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der geliebten Vierbeiner. Leider ist es keine Seltenheit, dass Hunde unter Übergewicht leiden und unnötige Pfunde mit sich herumtragen. Dies stellt nicht nur eine zusätzliche Belastung für ihre Knochen und Gelenke dar, sondern kann auch schwerwiegende Auswirkungen auf die Leber haben und die Entstehung von Krankheiten wie Diabetes mellitus begünstigen.

Den Hund richtig wiegen

Diejenigen, die schon einmal versucht haben, ihren Hund zu wiegen, kennen die Herausforderung, ihn auf die Hundewaage zu bekommen, ihn ruhig zu halten und das genaue Gewicht zu ermitteln.

Oft bleibt die Unsicherheit, ob das gemessene Gewicht im gesunden Verhältnis zum Tier steht. Viele Hundehalter*innen bevorzugen daher, ihren Hund vom Tierarzt bzw. von der Tierärztin wiegen zu lassen, der nicht nur das Gewicht überprüft, sondern auch feststellt, ob das Tier Idealgewicht hat oder unter- bzw. übergewichtig ist. Zudem kann der Tierarzt oder die Tierärztin Empfehlungen zur geeigneten Ernährung geben.

Dennoch gibt es auch zu Hause Möglichkeiten, den Hund zu wiegen, besonders bei regelmäßiger Überprüfung des Gewichtes ist das sinnvoll.

Für kleinere Hunderassen bietet sich die Personenwaage an, da die meisten Waagen eine Belastung von bis zu 140 kg aushalten. Wenn der Hund während des Wiegevorgangs auf den Arm genommen werden kann, gestaltet sich die Gewichtskontrolle für das Tier oft angenehmer.

Wiegen Sie sich zuerst allein und nehmen Sie anschließend den Hund auf den Arm und steigen dann gemeinsam auf die Waage, um das Gewicht des Tieres zu ermitteln. Merken Sie sich einfach Ihr Gewicht oder schreiben SIe es auf, bevor Sie sich mit dem Hund wiegen, um die Differenz festzustellen.

Ein effektiver Tipp ist, den Hund frühzeitig an das Wiegegerät und den Ablauf zu gewöhnen, idealerweise immer zur gleichen Zeit. Verwenden Sie dazu eine flache und breite Waage, auf der der Hund bequem "Sitz" oder "Platz" machen kann.

Für mittelgroße Hunde gestaltet sich die Gewichtskontrolle etwas anspruchsvoller. Wenn Ihr Hund zu groß und schwer zum Hochheben ist und die häusliche Waage zu klein ist, bleibt oft nur der Weg zur Tierarztpraxis. Alternativ bieten viele Tiergeschäfte oder Zoohandlungen spezielle Hunde- oder Tierwaagen an. Dort können Sie oft kostenlos Ihren großen Hund wiegen lassen.