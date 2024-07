Mischfütterung für Ihren Hund

Die richtige Menge an Futter

Die Menge an Trockenfutter entspricht aufgrund der starken Dehydrierung der Nahrung und Kondensation von Nährstoffen und Energie nicht der gleichen Menge an Feuchtnahrung. Damit Ihr Hund die benötigte Menge an Energie und Nährstoffen erhält, geben Sie ihm eine 3,5-mal kleinere Portion Trockennahrung als bei Feuchtnahrung. Dies kann aber nur als grobe Faustregel dienen. Beachten Sie die genauen Mengenangaben des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind. Wenn Sie Trocken- und Feuchtnahrung im Wechsel füttern, sollten Sie dies unbedingt bedenken, um Überfütterung zu vermeiden.

Vor diesem Hintergrund kann mit einer bestimmten Menge an Feuchtnahrung der Magen eines Hundes „gedehnt“ werden. Nach einer kleineren Trockenfutterportion hat ein Hund oft kein entsprechendes Sättigungsgefühl und verlangt mehr Futter. Einige Besitzer geben jetzt nach und geben einen Nachschlag. Dies sind Kalorien, die der Körper nicht benötigt, was leicht zu Übergewicht führen kann.

Ein Hund, der die ganze Woche über eine Futterart erhält und am Wochenende mit einer Portion Nassfutter gefüttert wird, kann diese plötzliche Veränderung möglicherweise nicht vertragen. Es kann zu Durchfall kommen. Der Verdauungstrakt gewöhnt sich an die Zusammensetzung und Art der Nahrung. Wenn Sie also eine gemischte Fütterungsmethode beginnen, ist es wichtig, die Ernährungsumstellung schrittweise einzuführen. Weitere Informationen dazu, wie Sie neue Fütterungsroutinen am besten einführen, finden Sie hier.