PRODUKTDETAILS

Warum ein spezielles Futter für ältere Hunde großer Rassen? Bei ausgewachsenen Hunden großer Rassen treten ab 8 Jahren Anzeichen des Alterns auf. In dieser Lebensphase ist es besonders wichtig, die Fütterung neu zu überdenken. Denn die Ernährung sollte die allgemeine Gesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit eines Hundes unterstützen, wenn er seine Senior-Jahre erreicht. Das Hundefutter ROYAL CANIN© Maxi Ageing 8+ eignet sich für große, ausgewachsene Seniorhunde ab dem 8. Lebensjahr mit einem Körpergewicht zwischen 26 kg - 44 kg. Es ist speziell auf die Ernährungsbedürfnisse von großen Hunden in dieser Lebensphase abgestimmt. Große Hunde in diesem Alter neigen dazu, schneller an Gewicht zuzunehmen. Der Grund dafür ist, dass ihre körperliche Aktivität abnimmt und sie nicht mehr so viel Energie verbrauchen wie früher. Daher ist es wichtig, die tägliche Futtermenge bewusst zuzuteilen, damit Übergewicht im Alter vermieden werden kann. Die exklusive Formel von ROYAL CANIN© Maxi Ageing 8+ enthält sehr hochwertige Proteine wie L.I.P.*, die für ihre sehr hohe Verdaulichkeit bekannt sind. Außerdem werden Seniorhunde mit Ballaststoffen versorgt, die zur Unterstützung der Darmgesundheit wichtig sind.

