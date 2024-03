Es gibt vier Arten von Würmern, die bei Welpen vorkommen können. Rundwürmer bleiben im Dünndarm und können mehrere Zentimeter lang werden, was zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen kann. Hakenwürmer klammern sich an die innere Dünndarmwand, was zu Blut- und Nährstoffverlusten führen kann

Bandwürmer sind lang und flach, sie können zu Gewichtsverlust führen. Peitschenwürmer können unter Umständen schwer zu diagnostizieren sein.