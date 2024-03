Es empfiehlt sich, Welpen von klein auf an Untersuchungen durch den Tierarzt, Fellpflege oder ähnliches zu gewöhnen. Wenn ein Hund vom Welpenalter an sanft an die Fellpflege gewöhnt wird, ist die Erfahrung für ihn weniger stressig und auch für Sie in Zukunft entspannter. So können Sie die empfohlene Fellpflege leichter durchführen.