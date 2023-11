Sobald Ihr Welpe in seinem neuen Zuhause ankommt, beginnen Sie nach und nach mit der Sozialisierung, schaffen Lernerfahrungen und belohnen gutes Verhalten. Auch wenn Ihr Welpe noch nicht vollständig geimpft ist, sollte Sie das nicht davon abhalten, ihn mit nach draußen zu nehmen. So kann er langsam an neue Situationen und Erfahrungen gewöhnt werden, auf andere Menschen treffen oder in Ihrem Garten spielen. Ihr Welpe sollte nur engeren Kontakt zu anderen Hunden haben, die vollständig geimpft sind.