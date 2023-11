1. Im Mittelpunkt stehen die Wachstumsphasen von Welpen

Ihr Welpe durchläuft beim Übergang von der Welpenzeit zum ausgewachsenen Hund mehrere Wachstumsphasen. Kleine Rassen erreichen im ersten Jahr ihre endgültige Größe, während bestimmte größere Rassen bis zu 18-24 Monate brauchen können, um zu ihrer erwartenden Größe heranzuwachsen. Jede wichtige Lebensphase Ihres Welpen benötigt unterschiedliche Nährstoffe, um die körperliche und kognitive Entwicklung zu unterstützen. Zum Beispiel benötigt ein neugeborener Welpe eine andere Ernährungsunterstützung als ein acht Wochen alter oder 24 Wochen alter Welpe.

Verfolgen Sie die Entwicklung Ihres Welpen Woche für Woche, um zu sehen, was in seinem quirligen Körper vor sich geht. Erfahren Sie, was Sie bei der Auswahl der Nahrung berücksichtigen müssen, die die Nährstoffversorgung Ihres Welpen in jeder Lebensphase unterstützt.