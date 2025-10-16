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Milchaustausch-Alleinfuttermittel für Hunde

Alleinfuttermittel für Hunde - Milchaustausch-Alleinfuttermittel für Hundewelpen von der Geburt bis zur Entwöhnung (0-2 Monate)

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PRODUKTDETAILS

Die ausschließliche Verwendung von Milch als Eiweißlieferant garantiert die hervorragende Verträglichkeit von ROYAL CANIN® BABYDOG MILK. Der geringe Laktosegehalt im Milchpulver sorgt für eine optimale Verdauung. Stärke hingegen wird von Welpen generell schlecht verdaut, denn die Fähigkeit zur Stärkeverdauung entwickelt sich erst sehr langsam im Verlauf des Absetzens. Deshalb enthält ROYAL CANIN BABYDOG MILK keine Stärke. ROYAL CANIN Babydog Milk entspricht weitestgehend der natürlichen Hundemilch. Ihre Mikrogranulat-Struktur erlaubt eine sofortige Löslichkeit innerhalb von 5 Sekunden und sorgt so für eine Zubereitung ohne Flockenbildung. Hochangepasste Ersatzmilch von ROYAL CANIN® für die Ernährung mutterloser Welpen oder zur Beifütterung bei großen Würfen (1. Woche bis 4. Woche). Der geringe Laktosegehalt sorgt für eine hervorragende Verträglichkeit. Der enthaltene Antioxidantienkomplex (Vitamin E und C, Lutein, Taurin) und Mannan-Oligosaccharide unterstützten die noch nicht voll entwickelten körpereignen Abwehrkräfte der Welpen. ROYAL CANIN Qualitätsversprechen Alle ROYAL CANIN Produkte durchlaufen eine umfassende Qualitätskontrolle, um eine optimale Futterqualität zu gewährleisten und den individuellen Ernährungsbedürfnissen sowie dem Lebensstil Ihres Hundes gerecht zu werden. Das bedeutet, mit ROYAL CANIN BABYDOG MILK bieten Sie Ihrem Welpen eine hochwertige und ausgewogene Ernährung.

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VORTEILE

HOHE VERDAULICHKEIT

Die ausschließliche Verwendung von Milch als Eiweißlieferant garantiert die hervorragende Verträglichkeit von ROYAL CANIN® BABYDOG MILK. Der geringe Laktosegehalt im Milchpulver sorgt für eine optimale Verdauung.

UNTERSTÜTZT DIE ENTWICKLUNG DER KÖRPEREIGENEN ABWEHRKRÄFTE

Der enthaltene Antioxidantienkomplex (Vitamin E und C, Lutein, Taurin) und Mannan-Oligosaccharide unterstützten die noch nicht voll entwickelten körpereignen Abwehrkräfte der Welpen.

MILCHPULVER

ROYAL CANIN BABYDOG MILK entspricht weitestgehend der natürlichen Hundemilch. Ihre Mikrogranulat-Struktur erlaubt eine sofortige Löslichkeit innerhalb von 5 Sekunden und sorgt so für eine Zubereitung ohne Flockenbildung.

ERNÄHRUNGSINFORMATION