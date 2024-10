Der Ernährungsbedarf eines Hundes in den ersten Lebensphasen unterscheidet sich stark vom Bedarf eines gesunden, ausgewachsenen Hundes. Das richtige Futter sollte Ihren Welpen mit allem versorgen, was er braucht, damit er sich in entscheidenden Phasen des Wachstums bestmöglich entwickeln kann. Dabei sollten Sie ohne Ergänzungsmittel auskommen.

Ernährung für Welpen ab einem Monat

In diesem Alter benötigt ein Welpe viel Unterstützung für seine natürlichen Abwehrkräfte. Im Alter von 4 bis 12 Wochen durchlaufen Welpen eine Phase mit der sogenannten „Immunitätslücke“: Der Schutz, den sie durch die Muttermilch erhalten haben, lässt nach und ihr eigenes Immunsystem ist noch nicht vollständig ausgereift. Die Nahrung, die Sie in dieser Zeit geben, kann natürliche Unterstützer des Immunsystems wie Vitamin E und Vitamin B bereitstellen. Andere Nährstoffe wie Mannan-Oligosaccharide unterstützen die Entwicklung von nützlichen „guten Bakterien“ im oft empfindlichen Verdauungssystem eines Welpen.

Welpen und ihre Ernährung ab dem zweiten Monat

Nach zwei Monaten sollte der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Entwicklung der Skelettstruktur Ihres Welpen liegen. Dafür benötigt Ihr Welpe Kalzium und Phosphor in sorgfältig abgestimmten Mengen. Dies wirkt sich positiv auf das Wachstum der Knochen aus, was für die allgemeine Gesundheit Ihres Welpen von großer Bedeutung ist. Dies ist besonders bei größeren Hunden wichtig, deren Knochen später viel Muskel- und Körpergewebe zu tragen haben.

Ernährung im Alter von vier Monaten

Das Skelett Ihres Welpen entwickelt sich zu diesem Zeitpunkt noch weiter, sodass Ihr Welpe bei seiner Ernährung nach wie vor das richtige Nährstoffgleichgewicht aus Kalzium und Phosphor benötigt. Welpen nehmen Kalzium auf passivem Wege auf – ihr Körper selbst kann nicht regulieren, wie viel sie davon aufnehmen. Im Alter von unter sechs Monaten können sie sich nicht vor einer übermäßigen Aufnahme schützen. Ein Überschuss an Kalzium kann zu Fehlbildungen des Skelettsystems führen. Halten Sie sich daher an die empfohlenen Richtwerte: 0,5 g Kalzium pro Kilo Körpergewicht und Tag.