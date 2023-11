Zu Beginn wird sich Ihr Welpe an seine neue Umgebung gewöhnen müssen. Was er sieht, hört und riecht, ist ungewohnt für ihn, und es kann einige Zeit dauern, bis er sich nicht mehr fremd fühlt. Auch wenn sich Ihr Hund in Ihrer Gegenwart bereits wohl fühlt, sollten Sie beim Heranführen an den Rest der Familie behutsam vorgehen. Sorgen Sie für eine ruhige und angenehme Atmosphäre.

So gewöhnen Sie Ihren Welpen an seine neue Familie

Die Art und Weise, wie Ihr Welpe auf neue Menschen reagiert, kann je nach Rasse und Umgebung, in der er aufgezogen wurde, unterschiedlich ausfallen. Es gibt ein paar einfache Maßnahmen, um die Heranführung so stressfrei wie möglich zu gestalten:

Neue Menschen nacheinander vorstellen – Viele neue Menschen auf einmal neu kennenzulernen, kann für einen Welpen einschüchternd wirken. Wenn Sie ihm also die Möglichkeit geben, sich erst mal an jeweils nur eine Person zu gewöhnen, wird er sich wohler fühlen.

Lassen Sie Ihren Welpen auf sich zukommen – Nähern Sie sich Ihrem Welpen nicht zu schnell und reichen Sie ihn nicht zwischen verschiedenen Personen hin und her, das könnte ihn verängstigen. Alle Familienmitglieder sollten sich ruhig hinsetzen und dem Welpen erlauben, zuerst zu ihnen zu kommen.

Sprechen Sie mit ruhiger Stimme – Stellen Sie sicher, dass Ihre Familienmitglieder ihre eigene Aufregung unter Kontrolle haben, und sprechen Sie in ruhigem Ton, um eine friedliche und freundliche Umgebung zu schaffen, in der sich Ihr Welpe wohl fühlt.

Geben Sie ihm in dieser Situation kein Futter – Vermeiden Sie es, Ihrem Welpen Futter als Belohnung für die Interaktion mit neuen Menschen zu geben. Einige Hunde nehmen weiter Futter an, auch wenn sie ängstlich sind, sodass die Erfahrung der Kontaktaufnahme insgesamt kontraproduktiv für ihr emotionales Wohlergehen ist.

Überstürzen Sie den Vorgang nicht – Lassen Sie Ihrem Welpen ausreichend Zeit, jeden neuen Menschen kennenzulernen. Wenn Ihr Welpe bei den ersten Kontakten mit neue Menschen gute Erfahrungen gemacht hat, hilft ihm dies auch, wenn er außerhalb seines Zuhauses auf neue Menschen trifft.

Achten Sie auf die Körpersprache Ihres Hundes – Achten Sie besonders auf Anzeichen von Angst bei Ihrem Welpen, z. B. das Vermeiden von Augenkontakt oder das Einziehen seiner Rute. Nehmen Sie in dieser Situation Ihren Welpen aus dem Raum und geben Sie ihm Zeit für sich selbst, damit er nicht überfordert wird.