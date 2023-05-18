Immer 10% Rabatt & jede 10. Bestellung gratis erhalten beim Abschluss einer regelmäßigen Lieferung

Gesundernährung für Katzen

Alle unsere Rezepturen werden entwickelt, um eine genau auf die Gesundheitsbedürfnisse Ihrer Katze angepasste Ernährung bereitzustellen, die Faktoren wie Rasse, Alter oder Lebensstil berücksichtigt.
Bis zum 1. Lebensjahr

Kätzchen

Nahrungen zur Unterstützung der natürlichen Abwehrkräfte Ihres Kätzchens, zur Förderung eines gesunden Wachstums und zur Unterstützung einer gesunden Verdauung.

1-7 Jahre

Ausgewachsene Katzen

Eine schmackhafte Nahrung speziell für ausgewachsene Katzen.

7-12 Jahre

Reife Katzen

Das Aktivitätsniveau und der Energiebedarf einer Katze ändern sich im Laufe ihres Lebens. Präzise Nahrungen sind daran angepasst und unterstützen die Gesundheit reifer Katzen.

über 12 Jahre

Senior-Katzen

Nahrungen, die auf die spezifischen Ernährungsbedürfnisse Ihrer älteren Katze zugeschnitten sind.

