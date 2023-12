Maßgeschneiderte Ernährung für einzigartige Bedürfnisse

Royal Canin entwickelt eine neue Nahrung, wenn wir feststellen, wo ein Bedarf besteht. Dieser wird dann in ein Nährstoffprofil umgesetzt, das abhängig von Größe, Rasse, Alter, Lebensstil und Empfindlichkeiten an Haustiere angepasst ist. Bei Neuentwicklungen werden nicht nur die einzelnen Nährstoffe genau bemessen, sondern auch alle Aspekte der Schmackhaftigkeit berücksichtigt. Das beinhaltet auch die Form, Größe und Textur der Trockennahrungs-Kroketten, die an die Kieferform und -größe des jeweiligen Haustiers angepasst werden. Erfahren Sie nachfolgend mehr über die ROYAL CANIN Nahrungen für spezielle Bedürfnisse.