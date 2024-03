Ist selbst gemachtes Hundefutter für meinen Hund geeignet?

Ihr Hund verlässt sich darauf, dass er von Ihnen die Nahrung und alle Nährstoffe erhält, die er für seine Gesundheit benötigt.

Es mag zwar ein gutes Gefühl vermitteln, Hundefutter selbst zuzubereiten, die Zubereitung muss jedoch unter Einhaltung strenger Hygienebedingungen erfolgen und Nährstoffe in genau den richtigen Mengen enthalten, damit es sicher und ernährungsphysiologisch vollständig ist. Die Beschaffung hochwertiger Zutaten kann außerdem umständlich und teuer sein.

Möglicherweise stellen Sie fest, dass ein fertiges und ausgewogenes Futter, das speziell auf das Alter, die Größe, die Rasse und den Gesundheitszustand Ihres Hundes angepasst ist, die einfachere und bessere Wahl für Sie und Ihren Hund ist. Bei Royal Canin untersuchen Wissenschaftler und erfahrene Tier-Ernährungswissenschaftler systematisch jeden Nährstoff und passen ihn genau an, damit Ihr Hund gesund bleibt.

