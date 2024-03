Die Wirkung von Taurin bei Katzen

Taurin muss in der Ernährung Ihrer Katze zwingend enthalten sein, da sie es nicht selbst bilden kann. Wenn das Futter einer Katze zu wenig Taurin enthält, führt dies zu einem Mangel, der zu verschiedenen schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen kann.

Dieser Mangel kann zum Beispiel zu einer Degeneration der Netzhaut oder Erblindung führen. Das Wachstum kann verlangsamt und die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Und es besteht auch ein Zusammenhang zwischen Taurinmangel und der Herzerkrankung dilatative Kardiomyopathie (DCM).

Wie viel Taurin braucht eine Katze?

Im industriellen Tierfutter beträgt der Mindestbedarf an Taurin für erwachsene Katzen 25 mg/100 kcal für Trockenfutter und 50 mg/100 kcal für Dosenfutter (The Association of American Feed Control Officials Publication, 2018). Der Taurinbedarf kann jedoch je nach Katze variieren. Wenden Sie sich daher am besten an Ihren Tierarzt, wenn Sie befürchten, dass Ihre Katze nicht ausreichend versorgt ist.