PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für alternde große Hunderassen? Jede Hundegröße hat andere Bedürfnisse. Die Ernährung sollte dies berücksichtigen, um die optimale Gesundheit zu unterstützen. ROYAL CANIN© MAXI AGEING 8+ in Soße ist für Hunde ab dem 8. Lebensjahr mit einem Gewicht von 26 kg bis 44 kg geeignet und wurde speziell mit Blick auf die Ernährungsbedürfnisse großer Seniorhunde entwickelt. ROYAL CANIN© MAXI AGEING 8+ in Soße enthält einen Antioxidanzienkomplex mit Vitamin E, um der Zellalterung entgegen zu wirken. Die einzigartige Rezeptur wurde mit EPA und DHA angereichert, um die Gelenke und Knochen bei alternden, großen Hunden zu unterstützen. Die Erhaltung der Gesundheit der Knochen und Gelenke Ihres Hundes ist in dieser Lebensphase von äußerster Bedeutung, insbesondere für große Hunde, da sie mehr Körpergewicht tragen müssen. Weiterhin enthält ROYAL CANIN© MAXI AGEING 8+ in Soße spezielle Nährstoffe, die ein glänzendes Fell und eine gesunde Haut fördern. Vitamine können helfen, die natürlichen Abwehrkräfte zu stärken und aufrecht zu erhalten. Die Ernährung von großen Hunden unterscheidet sich gegenüber derjenigen von kleineren Hunderassen. Große Hunde haben im Verhältnis zu ihrem Körper einen relativ kleinen Verdauungsapparat und damit eine eingeschränkte Verdauungskapazität. ROYAL CANIN© MAXI AGEING 8+ in Soße enthält eine spezielle Kombination aus Nährstoffen und hochwertigen Proteinen, welche die Verdauung und ein gesundes Gleichgewicht der Darmflora unterstützt. Dies wiederum trägt zu einer guten Stuhlqualität bei.

