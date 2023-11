PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für kleine Hunde? ROYAL CANIN© MINI ADULT in Soße ist für Hunde im Alter zwischen 10 Monaten und 12 Jahren mit einem Gewicht von bis zu 10 kg geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse kleiner, ausgewachsener Hunde abgestimmt. Die Rezeptur von ROYAL CANIN© MINI ADULT in Soße unterstützt mit speziellen Nährstoffen die Gesundheit Ihres Hundes und trägt zu einer ausgeglichenen Darmflora bei. Der sorgfältig angepasste Energiegehalt von ROYAL CANIN© MINI ADULT in Soße hilft, das Idealgewicht kleiner Hunde zu erhalten. Darüber hinaus enthält ROYAL CANIN© MINI ADULT in Soße Nährstoffe wie die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA, welche die Haut- und Fellgesundheit Ihres erwachsenen Hundes unterstützen.

