PRODUKTDETAILS

Warum ein besonderes Nassfutter für kleine Hunde im höheren Alter? Wenn sich ein kleiner Hund in seiner 2. Lebenshälfte befindet, sollte sichergestellt werden, dass seine Ernährung die Gesundheit im Alter weiterhin unterstützt. Die Ernährung spielt für Ihren Hund immer eine wichtige Rolle, unabhängig vom Alter. Lediglich die Art der erforderlichen Ernährung ändert sich. ROYAL CANIN© MINI AGEING 12+ in Soße ist für Hunde ab dem 12. Lebensjahr mit einem Gewicht von bis zu 10 kg geeignet und wurde speziell auf die Bedürfnisse kleiner Hunde abgestimmt. ROYAL CANIN© MINI AGEING 12+ in Soße enthält einen Antioxidanzienkomplex. Dieser hilft, freie Radikale zu neutralisieren. Dank eines sorgfältig abgestimmten Phosphorgehalts hilft ROYAL CANIN© MINI AGEING 12+ in Soße außerdem dabei, die Nieren Ihres Hundes zu unterstützen, indem es die zur Aufrechterhaltung der Nierenfunktion beiträgt. Obwohl die Fellgesundheit Ihres Hundes über seine gesamte Lebensdauer hinweg unterstützt werden sollte, ist dies besonders wichtig, wenn Ihr Hund älter ist. Der Zusatz von den Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA hilft auch dabei, eine gesunde, gepflegte Haut und den guten Fellzustand Ihres Hundes zu fördern und zu erhalten.

Mehr lesen