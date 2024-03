El papel de los carbohidratos en la alimentación de tu mascota

«Carbohidratos» es un término que abarca las moléculas compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno que poseen ciertas características químicas en común.

Los gatos y los perros pueden vivir sin carbohidratos en su alimentación, ya que sintetizan algunos tipos de carbohidratos que necesitan para las células a partir de aminoácidos. Sin embargo, la ingesta de carbohidratos mejora en gran medida el funcionamiento del organismo. Algunas investigaciones recientes han revelado que a medida que se han ido domesticando, los perros han experimentado cambios genéticos, lo que significa que pueden aprovechar alimentos con una mayor proporción de carbohidratos.*

*Axelsson et al. The genomic signature of dog domestication reveals adaptation to a starch-rich diet. Nature. 2013;495(7441):360-4